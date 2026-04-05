На летящем к Луне корабле Orion снова сломался туалет

Космический корабль Orion продолжает двигаться по направлению к Луне в рамках миссии Artemis II Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. Астронавты проводят подготовку к историческому облёту спутника Земли, за время которого они удалятся от нашей планеты дальше, чем когда-либо прежде. Но, к сожалению, корабельный туалет снова вышел из строя.

Корабль облетит Луну в понедельник, 6 апреля. За это время астронавты должны сделать высококачественные снимки поверхности спутника, включая его обратную сторону, которая всегда скрыта для наблюдений с Земли. «Земля довольно маленькая, а Луна определённо становится больше», — сообщил во время полёта пилот миссии Виктор Гловер (Victor Glover).

Напомним, ракета-носитель SLS с кораблём Orion стартовала с площадки 39B Космического центра им. Кеннеди во Флориде 2 апреля в 01:35 мск. Так называемый «лунный туалет» дал сбой вскоре после старта и с тех пор работает с перебоями. Несколько лет назад прототип санузла для этой мессии проходил тестирование на Международной космической станции. Пока санузел не починят, Центр управления полётами поручил астронавтам использовать больше дополнительных мешков для сбора мочи.

Инженеры полагают, что лёд является причиной неисправности, из-за которой моча не полностью выводится за борт. При этом туалет по-прежнему доступен для «вторых» нужд. Заместитель главы программы Orion в NASA Дебби Корт (Debbie Korth) рассказала, что астронавты также жаловались на сильный запах, исходящий от санузла, который вмонтирован в пол корабля и оборудован дверью со шторой для обеспечения приватности. «Космические туалеты и санузлы — это то, что действительно понятно каждому <…> это всегда непростая задача», — добавила Корт, напомнив, что туалет в шаттле также часто барахлил.

Председатель группы управления миссией Джон Ханикатт (John Honeycutt) заявил, что интерес к космическому унитазу — это естественная человеческая черта. И хотя сейчас он в «хорошем состоянии», ему хотелось бы, чтобы туалет работал на 100 %. «С ними всё в порядке. Они обучены справляться с такой ситуацией», — добавил Ханикатт, говоря о команде астронавтов.