ИИ помог запустить Windows на несовместимой связке процессора Intel Bartlett Lake и материнской платы Z790

Генеративный искусственный интеллект обеспечил частных энтузиастов инструментами, позволяющими экспериментировать с микрокодом материнских плат, не обладая доступом к документации разработчиков. Процессор Intel семейства Bartlett Lake недавно удалось заставить запустить Windows на материнской плате, использующей чипсет Intel Z790, хотя изначально такая связка вообще не должна была работать.

Ранее участнику обсуждения на страницах форума Overclock.net с псевдонимом Kryptonfly удалось заставить процессор Bartlett Lake проходить несколько этапов начальной загрузки системы. Дальнейшие свои усилия он сосредоточил на модификации BIOS материнской платы Asus Z790-AYW OC Wi-Fi, используя подсказки чат-бота Anthropic Claude, которые бы позволили системе запустить операционную систему Windows.

Главным препятствием на этом пути оказалась проблема с инициализацией памяти. Автору модификаций пришлось заставить BIOS думать, что установленный процессор является представителем семейства Raptor Lake, и только после этого удалось загрузить Windows. Нельзя утверждать, что все проблемы были решены, поскольку с установленным процессором семейства Bartlett Lake материнская плата не позволяет входить в BIOS. Манипуляции с ним приходится проводить после замены процессора на однозначно совместимый. Kryptonfly рассчитывает заняться модификацией микрокода других материнских плат с разъёмом LGA 1700, включая модели Asus Apex и Encore.

Процессоры Intel семейства Bartlett Lake привлекают энтузиастов наличием от 10 до 12 производительных ядер P при полном отсутствии экономичных E-ядер. Потребительские модели процессоров Intel с ядрами последнего типа обычно не могут предложить более 8 производительных ядер, и в определённых сценариях использования процессоры Core 9 273QPE и Core 7 253QPE могли бы продемонстрировать преимущество. С этой точки зрения настойчивость энтузиастов, пытающихся заставить процессоры Bartlett Lake работать в материнских платах потребительского класса, вполне оправдана.