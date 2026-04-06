Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры ИИ помог запустить Windows на несовмести...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ помог запустить Windows на несовместимой связке процессора Intel Bartlett Lake и материнской платы Z790

Генеративный искусственный интеллект обеспечил частных энтузиастов инструментами, позволяющими экспериментировать с микрокодом материнских плат, не обладая доступом к документации разработчиков. Процессор Intel семейства Bartlett Lake недавно удалось заставить запустить Windows на материнской плате, использующей чипсет Intel Z790, хотя изначально такая связка вообще не должна была работать.

Источник изображения: Kryptonfly, Overclock.net

Источник изображения: Kryptonfly, Overclock.net

Ранее участнику обсуждения на страницах форума Overclock.net с псевдонимом Kryptonfly удалось заставить процессор Bartlett Lake проходить несколько этапов начальной загрузки системы. Дальнейшие свои усилия он сосредоточил на модификации BIOS материнской платы Asus Z790-AYW OC Wi-Fi, используя подсказки чат-бота Anthropic Claude, которые бы позволили системе запустить операционную систему Windows.

Главным препятствием на этом пути оказалась проблема с инициализацией памяти. Автору модификаций пришлось заставить BIOS думать, что установленный процессор является представителем семейства Raptor Lake, и только после этого удалось загрузить Windows. Нельзя утверждать, что все проблемы были решены, поскольку с установленным процессором семейства Bartlett Lake материнская плата не позволяет входить в BIOS. Манипуляции с ним приходится проводить после замены процессора на однозначно совместимый. Kryptonfly рассчитывает заняться модификацией микрокода других материнских плат с разъёмом LGA 1700, включая модели Asus Apex и Encore.

Процессоры Intel семейства Bartlett Lake привлекают энтузиастов наличием от 10 до 12 производительных ядер P при полном отсутствии экономичных E-ядер. Потребительские модели процессоров Intel с ядрами последнего типа обычно не могут предложить более 8 производительных ядер, и в определённых сценариях использования процессоры Core 9 273QPE и Core 7 253QPE могли бы продемонстрировать преимущество. С этой точки зрения настойчивость энтузиастов, пытающихся заставить процессоры Bartlett Lake работать в материнских платах потребительского класса, вполне оправдана.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: bartlett lake, raptor lake, intel, intel z790, материнские платы
bartlett lake, raptor lake, intel, intel z790, материнские платы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
