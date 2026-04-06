Слухи: в Steam появится способ оценки производительности игр до покупки

Вслед за возможностью прикреплять к обзорам данные о своём ПК компания Valve готовит ещё одну функцию, которую пользователи сервиса цифровой дистрибуции Steam могут счесть очень полезной.

Как подметил микроблог фанатского сообщества LambdaGeneration, с недавним обновлением клиента в базе данных Steam появилось упоминание калькулятора кадровой частоты (Framerate Estimator).

Механизм будет предсказывать производительность той или иной игры на ПК пользователя. Это может пригодиться на этапе решения, стоит ли очередная новинка покупки с учётом текущей конфигурации.

Судя по всему, прогноз будет основываться на собранной информации о конфигурациях пользователей Steam — в феврале Valve запустила опциональный сбор анонимных данных о кадровой частоте в играх.

Насколько детальной получится оценка производительности (будут ли учитываться разные настройки графики, апскейлеры и другие факторы), на данном этапе неясно. Valve официально функцию не анонсировала.

Пользователи остались в восторге от потенциального нововведения. В комментариях на форуме Reddit игроки надеются, что калькулятор кадровой частоты Steam разоблачит разработчиков, которые пренебрегают оптимизацией своих проектов.

Для оценки быстродействия уже купленных продуктов в Steam с прошлого лета есть внутриигровой монитор производительности — он эволюционировал из введённого ранее счётчика кадровой частоты.