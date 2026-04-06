Данные миссии ESA Gaia помогли найти 87 звёздных потоков, которые ускользали от астрономов

Астрономы обнаружили во внешних областях Млечного Пути 87 предполагаемых звёздных потоков. Результат был получен по данным космического телескопа «Гайя» (Gaia) Европейского космического агентства (ESA) с помощью алгоритма StarStream, который позволил увеличить число известных объектов этого типа более чем в 4 раза и расширил массив наблюдений для изучения строения галактики и распределения тёмной материи.

Исследование возглавил Интянь «Билл» Чэнь (Yingtian “Bill” Chen) из Мичиганского университета (U-M). Алгоритм StarStream применили к данным Gaia, собранным в 2014–2025 годах, когда миссия определяла координаты и движения миллиардов звёзд. До этой работы астрономы знали менее чем о 20 звёздных потоках, причём многие из них удавалось найти в данных Gaia лишь случайно, поэтому объём выборки оставался слишком малым для общих выводов.

Звёздный поток — это вытянутая звёздная структура, возникающая, когда звёздное скопление теряет часть звёзд под действием гравитационного поля галактики. В новом исследовании речь идёт именно о потоках, связанных с шаровыми скоплениями — плотными древними звёздными системами, обращающимися вокруг центра Млечного Пути. Такие потоки важны для астрофизики, потому что их форма и кинематика сохраняют след действовавших на них сил тяготения и помогают уточнять распределение массы галактики, включая её гало тёмной материи.

StarStream ищет потоки не по одной лишь морфологии, а на основе физической модели. Это позволило выявить структуры, которые прежние методы могли пропускать: часть новых потоков оказалась не только узкой и вытянутой, но и короткой, широкой или смещённой относительно орбит породивших их шаровых скоплений. Соавтор работы Олег Гнедин (Oleg Gnedin) связал результат с тем, что теоретическое представление о свойствах искомых объектов заметно упрощает их поиск.

Расширенная выборка показала, что некоторые разрежённые шаровые скопления теряют звёзды с необычно высокой скоростью. Это может указывать на их приближение к полному разрушению под действием приливного гравитационного поля Млечного Пути. По оценке авторов, подтвердятся не все 87 предполагаемых звёздных потоков: часть обнаружений имеет более низкую достоверность из-за загрязнения выборки посторонними фоновыми звёздами. Проверить эти результаты и работу алгоритма StarStream помогут будущие наблюдения на обсерватории им. Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatory), космическом телескопе им. Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman Space Telescope) и спектроскопическом инструменте DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument).