Свежий трейлер аркадного авиасимулятора Ace Combat 8: Wings of Theve показал, какой путь серия проделала за 30 лет

Студия Bandai Namco Aces при поддержке издательства Bandai Namco Entertainment представила свежий трейлер аркадного авиасимулятора Ace Combat 8: Wings of Theve. Ролик открывает цикл материалов Strangereal Evolution, приуроченный к 30-летию франшизы.

В видеоматериале разработчики сделали акцент на технологической эволюции серии: зрителю последовательно демонстрируют кадры из всех ключевых частей, подводя к геймплейным кадрам из Ace Combat 8: Wings of Theve.

Такая хронология наглядно показывает путь, который проделала франшиза за три десятилетия — от первых игр с низкополигональными моделями и примитивным звуком до проектов с высокотехнологичной графикой и кинематографической постановкой.

События новой части вновь развернутся во вселенной Strangereal, представляющей собой альтернативную версию Земли с иной географией и политической картой. За три десятилетия этот вымышленный мир обзавёлся детальной историей, которую вскоре дополнит восьмая часть.

Ace Combat 8: Wings of Theve поступит в продажу до конца 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Проект получит текстовый перевод на русский язык.

Теги: ace combat 8: wings of theve, авиасимулятор, bandai namco aces, bandai namco entertainment
