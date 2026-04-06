В Google Play появилась функция поиска по отзывам

Google представила функцию поиска в «Play Маркете» по отзывам, позволяющую пользователю сэкономить время на поиск ответа на конкретный вопрос в списке отзывов на приложение, которое он хотел бы загрузить.

Как сообщает Android Authority, ещё в ноябре прошлого года журналисты заметили, что эта функция тестируется, но тогда её не удалось запустить. Google недавно подтвердила, что упомянутая функция запущена с недавним обновлением Play Store.

Для запуска новой функции необходимо коснуться рейтингов в верхней части любого приложения, затем нажать «Посмотреть все отзывы». Затем необходимо прокрутить вниз до раздела «Отзывы и рейтинги», и прямо под сводкой отзывов, сгенерированных ИИ, будет виден значок лупы. При его касании раздел отзывов переместится в верхнюю часть экрана, где будет видна строка поиска.

После ввода в строке поиска слов с описанием необходимых качеств ПО и нажатия на ввод, появится список отзывов, содержащих интересующих пользователя термины.

В настоящее время отзывы не отображаются по мере ввода, и функция позволяет находить только отзывы, имеющие определённые соответствия поисковым запросам. На данный момент пользователь может использовать подсказки под строкой поиска только для популярных тем. Ещё одно ограничение заключается в том, что результаты не отображаются, если ввести одно слово, то есть, необходимо ввести несколько слов в запросе.

Для того, чтобы воспользоваться функцией поиска в Play Store, необходимо обновить приложение до версии 50.7.24-31.