В РКН пожаловались на резкий скачок DDoS-атак на государственные информресурсы в феврале–марте

В феврале и марте 2026 года эксперты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ, входит в структуру Роскомнадзора) зафиксировали кратное увеличение количества DDoS-атак на государственные информационные ресурсы России, сообщил ресурс «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РКН.

Аналитики Центра указали на прямую связь между информационной повесткой и интенсивностью кибератак. Количество атак на ресурсы РКН выросло в десятки раз после публикации сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram. «Если обычно система фиксирует в среднем 350 атак в неделю (из которых около 23 направлены на Роскомнадзор), то в пиковый период — с 26 февраля по 4 марта — общее число атак резко выросло до 949», — сообщили аналитики. По данным ведомства, основным источником киберагрессии (исходящего вредоносного трафика) против России остаются США (37,6 %), Германия (15,2 %) и Великобритания (11,1 %).

В РКН сообщили, что самая масштабная атака в марте была направлена на ресурсы крупного провайдера, её мощность составила 25,46 Гбит/с при скорости 88,33 млн пакетов/с. Самая продолжительная атака, длившаяся более 4,5 суток (113 часов 22 минуты), была направлена на инфраструктуру одной из российских коммерческих организаций.

Также в ведомстве отметили, что больше всего атак пришлось на телекоммуникационные компании (51 атака за неделю) и хостинг-провайдеров (40). На третьем месте — государственные ресурсы (33 атаки). «Также в фокусе оказались разработчики ПО и финансовый сектор», — добавили в пресс-службе РКН.