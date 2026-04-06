Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В РКН пожаловались на резкий скачок DDoS-атак на государственные информресурсы в феврале–марте

В феврале и марте 2026 года эксперты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ, входит в структуру Роскомнадзора) зафиксировали кратное увеличение количества DDoS-атак на государственные информационные ресурсы России, сообщил ресурс «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РКН.

Источник изображения: Markus Spiske/unsplash.com

Аналитики Центра указали на прямую связь между информационной повесткой и интенсивностью кибератак. Количество атак на ресурсы РКН выросло в десятки раз после публикации сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram. «Если обычно система фиксирует в среднем 350 атак в неделю (из которых около 23 направлены на Роскомнадзор), то в пиковый период — с 26 февраля по 4 марта — общее число атак резко выросло до 949», — сообщили аналитики. По данным ведомства, основным источником киберагрессии (исходящего вредоносного трафика) против России остаются США (37,6 %), Германия (15,2 %) и Великобритания (11,1 %).

В РКН сообщили, что самая масштабная атака в марте была направлена на ресурсы крупного провайдера, её мощность составила 25,46 Гбит/с при скорости 88,33 млн пакетов/с. Самая продолжительная атака, длившаяся более 4,5 суток (113 часов 22 минуты), была направлена на инфраструктуру одной из российских коммерческих организаций.

Также в ведомстве отметили, что больше всего атак пришлось на телекоммуникационные компании (51 атака за неделю) и хостинг-провайдеров (40). На третьем месте — государственные ресурсы (33 атаки). «Также в фокусе оказались разработчики ПО и финансовый сектор», — добавили в пресс-службе РКН.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
роскомнадзор, ddos, хакерская атака, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
