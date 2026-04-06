Умные очки Meta✴ научились изучать еду пользователя и рассказывать о её питательной ценности

Наряду с анонсом на прошлой неделе новых моделей умных очков с диоптриями, Meta✴ также объявила о некоторых новых функциях своих умных очков. Последнее обновление умных очков Ray-Ban и Oakley позволяет «извлекать ключевые данные о питательной ценности» еды.

Meta✴ заявляет, что её очки с искусственным интеллектом теперь смогут «извлекать ключевые данные о питательной ценности» с помощью «простой голосовой подсказки или быстрого фото». В приложение Meta✴ AI будет добавлен журнал питания, и эти данные будут использоваться для персонализации ответов на вопросы о питании. Компания также пообещала, что в будущем умные очки при помощи камеры смогут «автоматически записывать вашу еду».

«Мы упрощаем отслеживание питания с помощью наших очков с искусственным интеллектом. С помощью простой голосовой подсказки или быстрого фото вы можете записывать то, что едите, не держа устройство в руках, и Meta✴ AI извлечёт ключевые данные о питательной ценности и добавит их в ваш журнал питания в приложении Meta✴ AI. Со временем ваш журнал питания будет предоставлять все более персонализированные данные, которые станут более полезными, помогая вам делать более здоровый и осознанный выбор», — рассказал представитель Meta✴.

По словам Meta✴, владелец её умных очков сможет задавать Meta✴ AI вопросы о еде, например, «Что мне следует съесть, чтобы повысить уровень энергии?», а нейросеть предоставит ответ, учитывающий журнал питания и цели пользователя. Компания также сообщила, что ИИ-помощник в очках перейдёт от режима «вопрос–ответ» к непрерывному мониторингу, что обеспечит подробную и персонализированную информацию о питании.

В США запуск приложения с журналом питания и распознаванием изображений пищи для очков Ray-Ban Meta✴ и Oakley Meta✴ запланирован на «скоро», но лишь для пользователей старше 18 лет, так как имеются опасения по поводу возможного нарушения конфиденциальности. Поддержка очков Meta✴ Ray-Ban Display появится «этим летом».