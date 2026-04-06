Intel внезапно представила пару мобильных процессоров серий Arrow Lake-HX и Panther Lake

Компания Intel без лишнего шума представила два новых мобильных процессора — игровой 18-ядерный Core Ultra 7 251HX из серии Arrow Lake-HX и 16-ядерный Core Ultra X9 378H из серии Panther Lake. Оба чипа без официального публичного анонса появились на сайте компании.

Новый 18-ядерный Core Ultra 7 251HX (Arrow Lake-HX) мелькал в составе технических спецификаций игровых ноутбуков Lenovo Legion 5i 2026 и MSI Raider 16 HX в марте. Конфигурация процессора отличается от любых других моделей чипов, входящих в серию мобильных процессоров Arrow Lake-HX. Он получил шесть производительных и 12 энергоэффективных ядер. В характеристиках также заявлены 30 Мбайт кеш-памяти Intel Smart Cache и Boost-частота до 5,1 ГГц.

Номинальный TDP процессора составляет 55 Вт. В режиме Turbo он может достигать 160 Вт. Чип также получил три встроенных графических ядра Xe с частотой до 1,8 ГГц. Процессор поддерживает память до DDR5-6400.

В иерархии процессоров Core Ultra 7 251HX располагается между оригинальными моделями HX и обновлёнными вариантами серии Plus. Например, те же модели Core Ultra 7 255HX и 265HX имеют по 20 ядер (8P+12E), по 30 Мбайт кеш-памяти и более высокие Boost-частоты — 5,2 и 5,3 ГГц соответственно. Модель Core Ultra 5 245HX находится ниже: она имеет 14 ядер (6P+8E) и 24 Мбайт кеш-памяти. Иными словами, Core Ultra 7 251HX выглядит как более дешёвый вариант Arrow Lake-HX, заполняющий пробел между моделями Core Ultra 5 и существующими чипами Core Ultra 7 HX.

Новый Core Ultra X9 378H по характеристикам идентичен ранее выпущенной модели Core Ultra X7 368H. Оба чипа имеют по 16 ядер с поддержкой 16 потоков (4P+8E+4LP), по 18 Мбайт кеш-памяти, номинальный TDP 25 Вт и до 80 Вт в режиме Turbo, а также Boost-частоту 5,0 ГГц. Встроенная графика у чипов тоже одинаковая — Intel Arc B390 на базе 12 графических ядер Xe с частотой до 2,5 ГГц.

Разница между процессорами заключается в особенностях платформы. Intel позиционирует модель Core Ultra X7 368H как решение с поддержкой функций vPro, включая технологии удалённого управления AMT (Active Management Technology), Remote Platform Erase, функции One-Click Recovery, SIPP, Total Memory Encryption Multi Key и VT-rp. В свою очередь модель Core Ultra X9 378H не обладает поддержкой большинства этих технологий, однако сохранила поддержку функций виртуализации VT-x и VT-d, а также упрощённой функции удалённого управления ISM.

Теги: процессоры, intel, arrow lake-hx, panther lake
