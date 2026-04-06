Компания Honor объявила дату запуска смартфонов шестисотой серии. Официальная премьера Honor 600 и 600 Pro состоится 23 апреля в 11:00 по московскому времени. Названия устройств уже появились на официальной странице, где в настоящее время действует акция для первых покупателей, позволяющая получить скидку в €150 при регистрации, а также поучаствовать в розыгрыше аксессуаров.

Новость об анонсе появилась всего через несколько часов после того, как в Сеть просочились реальные изображения Honor 600 Pro. Это устройство получило значительное обновление дизайна по сравнению с эксклюзивным для Китая Honor 500 Pro, с обновлённым блоком камер, который явно вдохновлён iPhone 17 Pro.

Согласно последним слухам, Honor 600 получит чипсет Snapdragon 7 Gen 4, а 600 Pro — чип Snapdragon 8-й серии. Ожидается, что оба телефона будут оснащены 6,59-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также выделенной кнопкой AI на боковой грани.

Что касается камер, источники утверждают, что оба телефона получат основной 200-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения и некий широкоугольный модуль, а версия Pro также получит телеобъектив. В новинках ожидается появление аккумуляторов ёмкостью 9000 мА·ч.