Инсайдер рассказал, что происходит с нелинейным боевиком Star Wars Eclipse от создателей Detroit: Become Human

Старший редактор Insider Gaming Майк Стро (Mike Straw) в подкасте Insider Gaming Weekly рассказал, что происходит с нелинейным приключенческим экшеном Star Wars Eclipse от французской Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human).

Источник изображений: Quantic Dream

Напомним, Star Wars Eclipse была анонсирована ещё в декабре 2021 года и до сих пор не удостоилась ни одной новой презентации. Прошлой зимой Quantic Dream намекала, что разработка игры «идёт полным ходом».

По данным информаторов Стро, Star Wars Eclipse не находится в производственном аду, однако процесс создания игры идёт крайне медленно (в «черепашьем темпе», как выразился журналист), а релиз всё ещё очень далеко (несколько лет).

Существенная часть игры готова, но работы впереди ещё немало

Тем временем китайская компания NetEase, которой принадлежит Quantic Dream, не спешит инвестировать в проект. Владелец, например, отказал студии в расширении команды Star Wars Eclipse.

Предполагается, что NetEase и Quantic Dream рассчитывают на условно-бесплатный командный стратегический экшен Spellcasters Chronicles. Если игра провалится, китайский гигант может пересмотреть дальнейшие вложения.

С выхода в раннем доступе Steam пиковый онлайн Spellcasters Chronicles не превысил и тысячи человек

«Эту студию [NetEase] закрывать не хочет, но меня не удивит, судя по разговорам в индустрии сейчас, если в этом или следующем году NetEase объявит о продаже [Quantic Dream]», — заявил Стро.

События Star Wars Eclipse развернутся в эпоху Расцвета Республики — золотого века джедаев, за сотни лет до Энакина Скайуокера. Ранее в Quantic Dream уверяли, что новая игра — «это не перекрашенная Detroit: Become Human».

Теги: star wars eclipse, quantic dream, lucasfilm games, приключенческий экшен
