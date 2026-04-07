Сегодня 07 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Человек снова облетел Луну и сделал это с размахом — побив рекорд «Аполлонов»

6 апреля 2026 года экипаж миссии Artemis II успешно завершил семичасовой исторический облет Луны, вернув человечество к естественному спутнику Земли со времён миссии Apollo 17 в 1972 году. Более того, экипаж миссии «Артемида 2» удалился от родной планеты на рекордное расстояние, побив дальность полётов, установленную во время миссий «Аполлон».

Источник изображений: NASA

В состав международного экипажа вошли астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Во время облёта Луны на корабле Orion они фотографировали и документировали обратную сторону спутника, зафиксировав кратеры, древние лавовые потоки, трещины и хребты, что позволит учёным глубже понять состав и эволюцию лунной поверхности.

Наблюдения начались в 20:56 по московскому времени, когда экипаж отдалился от Земли на рекордное расстояние. Более пятидесяти лет назад рекорд был установлен во время миссии Apollo 13 и составил 400 170 км. Корабль Orion во время современной миссии Artemis II ушёл дальше — на 406 771 км. В момент наибольшего сближения с Луной 7 апреля в 02:00 мск Orion пролетел всего в 6 545 км над её поверхностью. В этот момент связь с кораблём была утеряна на 40 мин, поскольку Луна скрыла его от Земли.

Это были самые захватывающие минуты облёта Луны. Астронавты наблюдали уникальные явления: «заход» Земли за лунный горизонт и последующий «восход» Земли при выходе из-за обратной стороны спутника. Такие восходы и закаты невозможно наблюдать на Луне, поскольку она всегда обращена к нашей планете одной стороной. Заходы и восходы происходят только при движении по Луне или по её орбите, как в случае полёта на «Орионе».

Наблюдения закончились почти часовым «солнечным затмением», когда Солнце скрылось за Луной. Это позволило без помех наблюдать солнечную корону, для чего обычно используются коронографы. Также астронавты наблюдали шесть вспышек на Луне — это на её поверхность падали микрометеориты. Эти наблюдения, видимые только в условиях полной темноты, представляют особый научный интерес для понимания происходящих на лунной поверхности процессов.

Учёные уже ожидают передачи данных с борта корабля для анализа изображений, аудиозаписей и других материалов. Сейчас команда корабля отдыхает. Экипаж проведёт обсуждение наблюдений с командой лунных учёных позже сегодня днём в прямом эфире NASA.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Экипаж Artemis II показал полное солнечное затмение из-за Луны и прислал другие потрясающие фото
Астронавт миссии Artemis II сфотографировал Луну на iPhone
Россия на годы отложила запуск трёх лунных миссий: «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30»
Люди впервые за полвека оказались в сфере гравитационного влияния Луны — важный этап Artemis II
Корабль Orion миссии Artemis II преодолел больше половины пути к Луне
Земля в иллюминаторе видна: командир лунной миссии Artemis II прислал захватывающие фотографии нашей планеты
Теги: artemis 2, луна, nasa
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Запуск лунной миссии Artemis II обернулся для Kerbal Space Program лучшим пиковым онлайном в Steam за десять лет
Вчерашний сбой Рунета произошёл из-за мощной DDoS-атаки на «Ростелеком»
OpenAI, Anthropic и Google объединились для борьбы с копированием ИИ-моделей китайцами
Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России
15 российских провайдеров оштрафовали на 4 млн рублей за неправильную фильтрацию трафика
Фанаты смогут подарить свою внешность персонажам игр PlayStation, начиная с Gran Turismo 7 — Sony анонсировала программу The Playerbase 2 ч.
Microsoft уже выпустила больше 80 различных Copilot — вся экосистема может включать более 100 продуктов 2 ч.
«Нет ничего невозможного»: директор ИРИ считает, что на полное импортозамещение компьютерных игр в России уйдет от трёх до пяти лет 3 ч.
THQ Nordic открыла предзаказы ремейка «Готики» — игра доступна и в российском Steam 3 ч.
Adobe представила образовательную ИИ-платформу Acrobat Student Spaces — аналог NotebookLM 3 ч.
DDU пересмотрел очистку драйверов после одного из последних обновлений Nvidia 3 ч.
Google добавит в чат-бот Gemini мониторинг психического здоровья 3 ч.
Китайцы прониклись всенародной любовью к ИИ-агенту OpenClaw 4 ч.
«Яндекс» добавил в поиск ИИ-блендер и диалоговый режим с «Алисой AI» 4 ч.
Meta выпустит открытые версии мощных ИИ-моделей Avocado и Mango с урезанной функциональностью 4 ч.
OnePlus представила смартфон Nord 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 4, 50-Мп камерой и батареей на 9000 мА·ч за $420 38 мин.
Экипаж Artemis II показал полное солнечное затмение из-за Луны и прислал другие потрясающие фото 2 ч.
Intel объединилась с SpaceX, xAI и Tesla для создания мощнейшего производства чипов TeraFab 2 ч.
Австралийское неооблако Firmus при поддержке NVIDIA привлекло $505 млн и нарастило капитализацию до $5,5 млрд в преддверии IPO 2 ч.
Астронавт миссии Artemis II сфотографировал Луну на iPhone 3 ч.
Инвесторы требуют от Amazon, Microsoft и Google прозрачности отчётов о расходах воды и электроэнергии в ЦОД США 4 ч.
Anthropic развернёт 3,5 ГВт ИИ-мощностей на базе Google TPU 4 ч.
Лучше синица в руке: операторы ЦОД всё чаще отказывают неооблакам, предпочитая большой выгоде финансовую устойчивость 4 ч.
Ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Windows 11 наконец появились в продаже 5 ч.
Framework попросила не радоваться раньше времени по поводу стабилизации цен на память 5 ч.