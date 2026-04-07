Человек снова облетел Луну и сделал это с размахом — побив рекорд «Аполлонов»

6 апреля 2026 года экипаж миссии Artemis II успешно завершил семичасовой исторический облет Луны, вернув человечество к естественному спутнику Земли со времён миссии Apollo 17 в 1972 году. Более того, экипаж миссии «Артемида 2» удалился от родной планеты на рекордное расстояние, побив дальность полётов, установленную во время миссий «Аполлон».

В состав международного экипажа вошли астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Во время облёта Луны на корабле Orion они фотографировали и документировали обратную сторону спутника, зафиксировав кратеры, древние лавовые потоки, трещины и хребты, что позволит учёным глубже понять состав и эволюцию лунной поверхности.

Наблюдения начались в 20:56 по московскому времени, когда экипаж отдалился от Земли на рекордное расстояние. Более пятидесяти лет назад рекорд был установлен во время миссии Apollo 13 и составил 400 170 км. Корабль Orion во время современной миссии Artemis II ушёл дальше — на 406 771 км. В момент наибольшего сближения с Луной 7 апреля в 02:00 мск Orion пролетел всего в 6 545 км над её поверхностью. В этот момент связь с кораблём была утеряна на 40 мин, поскольку Луна скрыла его от Земли.

Это были самые захватывающие минуты облёта Луны. Астронавты наблюдали уникальные явления: «заход» Земли за лунный горизонт и последующий «восход» Земли при выходе из-за обратной стороны спутника. Такие восходы и закаты невозможно наблюдать на Луне, поскольку она всегда обращена к нашей планете одной стороной. Заходы и восходы происходят только при движении по Луне или по её орбите, как в случае полёта на «Орионе».

Наблюдения закончились почти часовым «солнечным затмением», когда Солнце скрылось за Луной. Это позволило без помех наблюдать солнечную корону, для чего обычно используются коронографы. Также астронавты наблюдали шесть вспышек на Луне — это на её поверхность падали микрометеориты. Эти наблюдения, видимые только в условиях полной темноты, представляют особый научный интерес для понимания происходящих на лунной поверхности процессов.

Учёные уже ожидают передачи данных с борта корабля для анализа изображений, аудиозаписей и других материалов. Сейчас команда корабля отдыхает. Экипаж проведёт обсуждение наблюдений с командой лунных учёных позже сегодня днём в прямом эфире NASA.