Вчерашний сбой Рунета произошёл из-за мощной DDoS-атаки на «Ростелеком»

Неизвестные произвели DDoS-атаку на ресурсы оператора связи «Ростелеком». К настоящему моменту работоспособность сети провайдера восстановлена, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В ходе атаки была произведена фильтрация входящего трафика в сети «Ростелекома», что повлияло на доступность интернет-ресурсов. Жалобы на работу оператора связи начали поступать вечером накануне, 6 апреля. К 22:27 мск о сбоях в работе провайдера сообщили 5000 человек, всего за сутки набралось 5600 жалоб.

Чаще всего о проблемах в работе «Ростелекома» сообщали жители Самарской области — на регион пришлись 13 % жалоб, ещё 7 % обращений поступили из Москвы. Наиболее распространённой причиной жалоб был общий сбой в работе оператора, о котором сообщили 74 % пользователей. Ещё 9 % сообщили о сбое в работе сайта, у 8 % не работал личный кабинет, а ещё 6 % пожаловались на работу мобильного приложения «Ростелекома». Работоспособность ресурсов «Ростелекома» восстановили к 23:09 мск.

Накануне стало известно об общем сбое в работе Рунета — недоступным оказался целый ряд отечественных и зарубежных ресурсов.

Теги: ростелеком, ddos, кибератака
Вчерашний сбой Рунета произошёл из-за мощной DDoS-атаки на «Ростелеком»
