Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Масштабный сбой Рунета — россияне массов...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Масштабный сбой Рунета — россияне массово жалуются на проблемы в работе «Ростелекома», Discord, Steam и других сервисов

В Рунете наблюдается масштабный сбой, затронувший работу целого ряда популярных сервисов и интернет-площадок. По данным мониторинговых сервисов, пользователи из разных регионов России массово жалуются на проблемы с доступом к сайтам, приложениям и сетевым службам.

Судя по статистике обращений, наибольшее количество жалоб поступает на работу Discord, «Ростелекома», Steam, а также ряда игровых и банковских сервисов. В отдельных случаях пользователи сообщают о полной недоступности ресурсов, невозможности авторизации и резком падении скорости соединения.

Графики сбоев демонстрируют резкий всплеск жалоб в 21:30 по московскому времени — количество обращений за короткий промежуток увеличилось в десятки раз. Это указывает на массовый характер инцидента, а не локальные проблемы у отдельных провайдеров или пользователей.

Наиболее частые жалобы связаны с невозможностью подключения к игровым серверам, полной недоступностью сайтов, сбоями в мобильных приложениях и проблемами с личными кабинетами и авторизацией. Сбой затронул различные регионы страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Самарскую и Нижегородскую области. География жалоб свидетельствует о широком распространении проблемы, что может говорить о сбое на уровне инфраструктуры или магистральных сетей.

Отдельно отмечаются трудности в работе проводного интернета, в том числе у абонентов «Ростелекома». Пользователи указывают на перебои соединения и нестабильную работу сети даже при активном подключении.

На момент публикации официальные представители провайдеров и сервисов не предоставили развернутых комментариев о причинах произошедшего. Также не уточняются сроки полного восстановления работы Рунета.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
рунет, сбой, россия, steam
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
