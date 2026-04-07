Несостоявшийся смартфон LG Rollable с «растягивающимся» экраном показали изнутри

Когда-то LG была мощным игроком на рынке смартфонов и успешно конкурировала со своим соотечественником Samsung, но со временем утратила позиции. В 2021 году она мечтала произвести революцию, выпустив модель Rollable с рулонным, то есть сворачивающимся дисплеем, но проект так и остался на этапе тизера.

Спустя пять лет один из экземпляров устройства попал в руки авторов YouTube-канала JerryRigEverything — здесь обычно с гаджетами не церемонятся и уничтожают их на камеру, но только не на сей раз. В этом выпуске работу прототипа LG Rollable изучили, аккуратно разобрали его и столь же бережно собрали обратно. На первый взгляд устройство не отличается от обычного смартфона, но быстрый свайп, то есть скользящее движение по экрану, увеличивает его площадь на 40 %, и толщина корпуса остаётся прежней.

Гибкий OLED-дисплей разворачивается за счёт двух крошечных моторов, вращающих шестерни, которые крепятся зубцами к внутренней направляющей. На модуле экрана LG Rollable размещены напоминающие застёжку-молнию зубцы, которые удерживают его в прямом положении во время движения. При работе моторы издают на удивление много шума, поэтому инженерам LG пришлось сопроводить открытие и закрытие экрана звуковыми эффектами, чтобы этот шум заглушить. Внутри смартфона также располагаются три пружинных рычажка, которые обеспечивают его закрытие и не позволяют устройству самопроизвольно раскрываться. Прототип имеет массивную рамку и крепление на винтах, благодаря чему авторам YouTube-канала удалось аккуратно разобрать его, чтобы увидеть внутреннее устройство, и затем собрать обратно.

На практике проект LG Rollable едва ли ожидал бы коммерческий успех. Устройство отличается довольно сложной внутренней конструкцией, что сделало бы его очень дорогим. У Samsung ушло несколько лет, чтобы разработать шарнир, который не выходит из строя под воздействием пыли, но даже сегодня подвижные элементы представляют собой потенциальную точку отказа — наличие мотора лишь усугубило бы ситуацию.