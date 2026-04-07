Инсайдер предупредил о переносе Tomb Raider: Legacy of Atlantis — ремейк классической Tomb Raider не выйдет в 2026 году

Анонсированный в декабре приключенческий экшен Tomb Raider: Legacy of Atlantis от разработчиков из студий Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, похоже, придётся ждать дольше обещанного.

Напомним, Tomb Raider: Legacy of Atlantis была представлена на церемонии The Game Awards 2025 вместе с Tomb Raider: Catalyst (следующая флагманская игра серии) и официально заявлена на 2026 год.

По данным инсайдера RaidersSociety, специализирующегося на информации о франшизе Tomb Raider и предсказавшего декабрьский анонс Tomb Raider: Legacy of Atlantis, в 2026 году игра не выйдет.

Если верить RaidersSociety, Tomb Raider: Legacy of Atlantis увидит свет лишь в феврале 2027 года. Свои источники инсайдер «по очевидным причинам» раскрыть не может, поэтому призывает относиться к информации с осторожностью.

Стоит отметить, что Crystal Dynamics в марте отчиталась об уже четвёртой волне увольнений за последние 12 месяцев, поэтому задержка одного из проектов в разработке не стала бы сюрпризом.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis представляет собой ремейк Tomb Raider образца 1996 года. В новом воплощении классическая игра получит графику на движке Unreal Engine 5 и обновлённый для современной аудитории геймплей.

Обещают «потрясающее переосмысление» с сохранением духа оригинальной игры, непревзойдённое путешествие по экзотическим местам, смертоносные ловушки и свирепых хищников. Поддержка русского языка не заявлена.