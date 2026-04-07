Сегодня 07 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Яндекс» добавил в поиск ИИ-блендер и ди...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Яндекс» добавил в поиск ИИ-блендер и диалоговый режим с «Алисой AI»

Для ответов на запросы в «Поиске» «Яндекса» теперь используется технология ИИ-блендера, которая расставляет в результатах поиска блоки со ссылками на сайты, картинки, видео и т. д. Поисковая выдача может включать более 40 блоков. При этом ИИ-блендер за 50 мс анализирует запрос и предлагает комбинацию блоков, которая лучше всего отвечает его условиям — перевести фразу, купить билеты, выбрать товар или разобраться в теме.

«Яндекс» и раньше расставлял ответы исходя из их полезности, ориентируясь прежде всего на то, как люди взаимодействуют с блоками — например, как часто к ним переходят. ИИ-блендер позволяет эффективнее решать эту задачу, поскольку при этом учитывается ещё и релевантность ответа. Если раньше по запросу «ydex» рядом с графиком котировок мог появляться блок с картинками, то теперь «Поиск» предоставляет котировки, «понимая», что блок с картинками только отвлекает.

Работа ИИ-блендера основана на нейросетях-трансформерах с использованием мощной языковой модели и её облегчённой версии. Облегчённая ИИ-модель выбирает наилучший вариант размещения каждого блока, так как она может сделать это быстро, а мощная модель контролирует качество ответа.

Также в «Поиске» «Яндекса» появился диалоговый режим, позволяющий переключаться между диалогом с «Алисой AI» и результатами поиска.

Источник изображений: «Яндекс»

Для перехода к диалогу с нейросетью, достаточно кликнуть на вкладку «Алиса AI» под поисковой строкой. Диалоговый режим использует самую мощную языковую модель Яндекса — Alice AI LLM с сотнями миллиардов параметров. В режиме диалога можно задавать нейросети уточняющие вопросы, генерировать контент, отправлять ей файлы и картинки. История диалогов сохраняется и к любому из ответов можно вернуться.

«Яндекс» также обновил быстрые ответы «Алиса AI» под поисковой строкой, которые теперь генерирует новая облегчённая языковая модель — Alice AI Search. На тех же вычислительных мощностях она обрабатывает больше запросов, что позволило в 1,5 раза увеличить долю запросов, на которые сразу предоставляются ответы, в 67 % случаев превосходящие по качеству ответы предыдущей модели. В ответах нейросети есть ссылки на источники, на которые можно перейти, чтобы узнать детали.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: яндекс, поиск, ии, алиса ai
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
