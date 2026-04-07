«Яндекс» добавил в поиск ИИ-блендер и диалоговый режим с «Алисой AI»

Для ответов на запросы в «Поиске» «Яндекса» теперь используется технология ИИ-блендера, которая расставляет в результатах поиска блоки со ссылками на сайты, картинки, видео и т. д. Поисковая выдача может включать более 40 блоков. При этом ИИ-блендер за 50 мс анализирует запрос и предлагает комбинацию блоков, которая лучше всего отвечает его условиям — перевести фразу, купить билеты, выбрать товар или разобраться в теме.

«Яндекс» и раньше расставлял ответы исходя из их полезности, ориентируясь прежде всего на то, как люди взаимодействуют с блоками — например, как часто к ним переходят. ИИ-блендер позволяет эффективнее решать эту задачу, поскольку при этом учитывается ещё и релевантность ответа. Если раньше по запросу «ydex» рядом с графиком котировок мог появляться блок с картинками, то теперь «Поиск» предоставляет котировки, «понимая», что блок с картинками только отвлекает.

Работа ИИ-блендера основана на нейросетях-трансформерах с использованием мощной языковой модели и её облегчённой версии. Облегчённая ИИ-модель выбирает наилучший вариант размещения каждого блока, так как она может сделать это быстро, а мощная модель контролирует качество ответа.

Также в «Поиске» «Яндекса» появился диалоговый режим, позволяющий переключаться между диалогом с «Алисой AI» и результатами поиска.

Для перехода к диалогу с нейросетью, достаточно кликнуть на вкладку «Алиса AI» под поисковой строкой. Диалоговый режим использует самую мощную языковую модель Яндекса — Alice AI LLM с сотнями миллиардов параметров. В режиме диалога можно задавать нейросети уточняющие вопросы, генерировать контент, отправлять ей файлы и картинки. История диалогов сохраняется и к любому из ответов можно вернуться.

«Яндекс» также обновил быстрые ответы «Алиса AI» под поисковой строкой, которые теперь генерирует новая облегчённая языковая модель — Alice AI Search. На тех же вычислительных мощностях она обрабатывает больше запросов, что позволило в 1,5 раза увеличить долю запросов, на которые сразу предоставляются ответы, в 67 % случаев превосходящие по качеству ответы предыдущей модели. В ответах нейросети есть ссылки на источники, на которые можно перейти, чтобы узнать детали.