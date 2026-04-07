Автор культовой Papers, Please не спешит рассказывать о новой игре, опасаясь копирования её идей с помощью нейросетей

Независимый разработчик Лукас Поуп (Lucas Pope), автор культового симулятора инспектора пограничной службы Papers, Please и детективной головоломки Return of the Obra Dinn, решил кардинально изменить свой подход к общению с аудиторией. О причинах этого решения он рассказал в последнем интервью.

В рамках подкаста с главой издательства No More Robots Майком Роузом (Mike Rose) и создателем студии Vlambeer Рами Исмаилом (Rami Ismail) Поуп признался, что опасается кражи своих идей недобросовестными пользователями. По мнению автора Papers, Please, в эпоху развития нейросетей сделать это намного проще, чем раньше.

«Но я также люблю говорить о том, над чем работаю, и сейчас, мне кажется, ситуация немного изменилась, — пояснил автор. — Я не хочу делиться своими наработками, потому что опасаюсь, что они будут скопированы с помощью ИИ».

Лукас Поуп в рамках всё того же подкаста рассказал о своём страхе не оправдать высокие ожидания фанатов. По мнению разработчика, две его предыдущие работы снискали большой успех в том числе благодаря везению.

В какой-то момент Поуп даже задумывался о том, чтобы уйти на пике славы, но желание сделать что-то новое победило. Сейчас он по-прежнему не планирует нанимать команду и последние шесть лет просто получает удовольствие от самого процесса написания кода в одиночку, а также рисования объектов и написания музыки для новой игры.