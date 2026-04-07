Китайцы прониклись всенародной любовью к ИИ-агенту OpenClaw

Бесплатный ИИ-агент OpenClaw быстро привлёк внимание жителей Китая — приложение настолько понравилось в стране, что здесь уже проводятся массовые мероприятия, отражающие новый культурный феномен, в котором сочетаются технологии и зрелищность.

От традиционных чат-ботов OpenClaw отличается возможностью самостоятельно управлять приложениями, браузерами и умными устройствами, когда ему отправляют команды через мессенджеры — люди научились быстро автоматизировать повседневные задачи в личной и профессиональной сферах. В Пекине уже прошли мероприятия, на которые люди приходили в повязках на голову с изображением лобстеров — символом OpenClaw. Китайцы активно внедряют ИИ-агента, и этот процесс только ускоряется.

Китайские компании активно используют OpenClaw, на платформах электронной коммерции предлагают услуги по установке ИИ-агента, а местные органы власти субсидируют проекты, в которых используется этот инструмент. Город Уси выделил 5 млн юаней ($726 000) на поддержку проектов развития с применением OpenClaw. Быстрому распространению инструмента способствовала его лицензия с открытым исходным кодом, которая позволяет неограниченно его использовать или изменять.

Впрочем, и решением всех проблем OpenClaw тоже считать не следует: ИИ-агенту способствуют серьёзные риски, и некоторые государственные предприятия уже ограничиваются в использовании приложения. Публикуются предупреждения об уязвимостях удалённого доступа и возможных утечках личных и корпоративных данных. Доступ OpenClaw к электронной почте, банковским счетам и рабочим серверам характеризуется как потенциально опасный — в отдельных случаях оплачиваются и услуги по удалению ИИ-агента.