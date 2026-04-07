THQ Nordic открыла предзаказы ремейка «Готики» — игра доступна и в российском Steam

Издательство THQ Nordic и разработчики из барселонской студии Alkimia Interactive объявили о старте предзаказов горячо ожидаемого ремейка культовой фэнтезийной ролевой игры «Готика» (Gothic).

Источник изображений: THQ Nordic

Предзаказы Gothic Remake открылись на всех целевых платформах — в Steam и GOG игра стоит $50 (2699 рублей в российском сегменте сервиса Valve), а на PS5, Xbox Series X и S новинку оценили в $60.

При оформлении покупки ремейка «Готики» на ПК пользователи получат в подарок саундтрек от композитора оригинальной игры Кая Розенкранца (Kai Rosenkranz), а на консолях — Gothic Classic (ремастер классической версии для приставок).

Анонс старта предзаказов ремейка «Готики» сопровождался лаконичным (37 секунд) геймплейным трейлером. Пользователи в комментариях рады наконец подкрепить свой ажиотаж рублём и с нетерпением ждут предстоящего релиза.

События «Готики» и её ремейка разворачиваются в огороженной от остального мира магическим барьером (позволяет войти, но не выйти) колонии заключённых, где оказывается Безымянный каторжник, чьё появление изменит всё.

Обещают рукотворный, безжалостный и отзывчивый открытый мир с безграничными возможностями, новые истории и расширение старых, графику на Unreal Engine 5 и полный перевод на русский.

Gothic Remake поступит в продажу 5 июня 2026 года для PC, PS5, Xbox Series X и S. После релиза в Alkimia задумаются о следующих шагах для франшизы — идей для ремейка «Готики 2» у команды «уже полно».

Теги: gothic remake, alkimia interactive, thq nordic, ролевая игра
