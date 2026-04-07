Экипаж Artemis II показал полное солнечное затмение из-за Луны и прислал другие потрясающие фото

Экипаж миссии Artemis II впервые показал кадры полного солнечного затмения, снятого из дальнего космоса во время полёта за Луной. На снимках, сделанных из корабля Orion, Луна выглядит чёрным шаром в сияющем венце Солнца, а полная фаза затмения продолжалась почти час — тогда как на Земле она обычно длится всего несколько минут.

Опубликованные NASA снимки пополнили серию кадров Земли и Луны, которые экипаж уже передал во время полёта. На одной из фотографий лунный диск очерчен резко, хотя его край остаётся неровным, а вокруг него видны яркие звёзды. Кадр передаёт полное солнечное затмение таким, каким его можно увидеть только из дальнего космоса.

Другой снимок показывает Землю, часть которой погружена в тень, за лунным диском. В NASA этот кадр задумали как отсылку к снимку «Восход Земли», который астронавты миссии «Аполлон-8» сделали почти шесть десятилетий назад.

Затмение наблюдал экипаж из четырёх человек, находившийся за Луной. Благодаря этому ракурсу картина заметно отличалась от той, которую обычно видят на Земле: полная фаза продолжалась почти час, а солнечная корона проступала из-за лунного диска без искажений, создаваемых земной атмосферой.

Во время затмения в понедельник командир Рид Уайзман (Reid Wiseman) сказал Центру управления полётом NASA, что увиденное не поддаётся описанию. По его словам, сколько бы экипаж ни смотрел на эту картину, сознание не успевает её осмыслить, а привычных слов для описания вида за иллюминатором не хватает.