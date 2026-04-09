Samsung Galaxy S26 Ultra как идеальный коллекционер воспоминаний

На самом деле, эти размышления на тему смартфона как замены фотокамеры, скажем так, в обывательских сценариях использования, опоздали минимум лет на пять, а то и десять. В путешествия большинство людей не берет с собой фотокамеры давно, а массовый сегмент фототехники, по сути, скончался. Да, какие-то задачи, вроде студийной или репортажной съемки, по-прежнему неподвластен ставшими почти всесильными телефонам, но с тревел-фото они справляются, на самом деле, даже лучше.

И дело не только в том, что этот гаджет весит в пять раз меньше и почти не занимает места в багаже, а обрабатывать тяжелые снимки из путешествия большинству из нас либо лень, либо некогда. Дело еще и в том, что серьезные смартфоны сегодня выдают снимки выше качеством «из коробки» — за счет активного воздействия постобработки (не без участия ИИ, само собой) картинка сочнее, насыщеннее и детализированнее, чем в случае с камерами. Да, во много это пыль в глаза и микродетализацией там и не пахнет — но чтобы заметить это, просматривать фото нужно на большом экране с высоким уровнем придирчивости. Но ведь и смотрим мы фото и видео сегодня, в основном, на экране того же смартфона.

А когда речь идет о флагманском смартфоне, то к этим переменным добавляет богатый выбор фокусных расстояний и свободный выбор условий для съемки. Для иллюстрации вышесказанного — поездка в Узбекистан вместе с Samsung Galaxy S26 Ultra, который как раз показывается себя превосходным инструментом тревел-блогера или просто человека, который хочет оставить впечатления от поездки не только в голове.

Для начала — напомним о том, какие камеры установлены в Samsung Galaxy S26 Ultra. Предусмотрено сразу четыре тыльных модуля.

Главная камера основана на базе сенсора Samsung ISOCELL HP2: разрешение — 200 мегапикселей, габариты – 1/1,3", размер отдельного пикселя – 0,6 мкм. С ним работает свежая оптика светосилой f/1,4 с гибридным автофокусом (фазовый + контрастный с лазерным «дальномером») и оптической стабилизацией. Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) — 23 мм. За трехкратный оптический зум отвечает модуль с сенсором Samsung ISOCELL 3LD: 10 мегапикселей, 1/3,94" (1,0 мкм); объектив — с ЭФР 69 мм и светосилой f/2,4 (есть фазовый автофокус и оптическая стабилизация). За пятикратный зум отвечает сенсор Sony IMX834: 50 мегапикселей, габариты 1/2,52" (0,7 мкм); AloP-объектив с ЭФР 115 мм, светосилой f/2,9 (есть фазовый автофокус и оптическая стабилизация). Широкоугольная камера получила Samsung ISOCELL JN3: 50 мегапикселей, 1/2,5", 0,7 мкм; оптика с ЭФР 13 мм и светосилой f/1,9 (есть автофокус, нет оптической стабилизации).

Подробно о камере Samsung Galaxy S26 Utra, да и не только о камере, можно прочитать в нашем обзоре.

Мы уже делали год назад статью на ту же тему, посвященную предшественнику, Samsung Galaxy S25 Ultra. Так что останавливаться именно на преимуществах смартфона перед фотокамерой я сейчас не буду — сразу перейдем к разговору непосредственно о съемке, пройдясь по нескольким основным сценариям.

Съемка пейзажа на широкий угол

Самый традиционный сюжет в любом путешествии — общие планы. Широкоугольная камера на Samsung Galaxy S26 Ultra обладает автофокусом, так что снимать на нее можно что-то акцентное на переднем плане, но в данном случае — чистая классика: площадь Регистан в Самарканде, гробница Тимура (более известного в России как Тамерлан), мечеть Боло-Хауз или пруд Ля-Хауз в Бухаре — очень широкий угол обзора позволяет передать масштаб древних сооружений, охватить весь ансамбль одним кадром.

При этом геометрические искажения, конечно же, неизбежны, но эффект рыбьего глаза все же не слишком выражен, а качество снимка (цвета, детали) не страдает.

Пейзаж на главную камеру

Если же хочется передать не масштаб, а именно атмосферу — с более точной геометрией, четкими деталями, полным отсутствием огрехов по свету, то стоит обратиться уже к главному модулю, выдающему идеально резкую картинку и обладающему при этом тоже достаточно широким углом обзора (ЭФР — 23 мм).

Что сейчас, что немного ранее я говорю о съемке при дневном освещении — при этом даже в таких условиях для камеры могут быть сложности. К примеру, съемка с сильным контрастом (здесь — улочка в самаркандском махалля) или против солнца (снимки из парка и в мечети Биби-Ханым в Самарканде). Смартфону удается выдержать хороший баланс между тенями и освещенными местами и избежать бликов при съемке с солнцем в кадре.

Вечерняя и ночная съемка

Если при поездках на природу, о которых мы говорили в прошлом году в подобном материале по Samsung Galaxy S25 Ultra, необходимо снимать в основном днем, то в городских условиях востребована и съемка при недостаточном освещении. И это как раз самое слабое место для смартфонов с их небольшими сенсорами.

Тем не менее, Samsung Galaxy S26 Ultra работает очень уверенно и здесь. Причем, что очень важно, уверенно чувствует себя здесь не только главный модуль, но и широкоугольная камера — получить эффектные фотографии можно как в «синий час», так и ночью. В последнем случае, конечно, уже не будет так здорово прописано небо (в том числе и с различимым диском Луны), но общая резкость не вызывает вопросов. Цвета корректные, на экране смартфона все выглядит здорово — хотя, конечно, при подробном рассматривании именно ночные снимки всегда остаются камнем преткновения для спора между «смартфонщиками» и «фотокамерщиками». Даже гаджет класса и уровня Samsung Galaxy S26 Ultra не выдает идеально детализированную картинку.

Съемка в помещении

Примерно то же касается и съемки в интерьерах — здесь в данном случае было важно передать цвета и общий колорит восточных элементов декора, и Samsung Galaxy S26 Ultra с этим уверенно справляется.

Отдельной строкой хочется отметить работу смартфона в сценке с кофейней на площади Пои-Калян в Бухаре: очень сложный по светотени сюжет, где мы не видим никаких пересветов. А как раз таки «плоский» по глубине резкости из-за маленького сенсора кадр здесь идет в плюс, в зоне резкости оказывается все. При помощи полнокадровой камеры, к примеру, такого эффекта добиться нельзя.

Сценки и детали

В городской тревел-фотографии в основном я использовал широкие углы обзора, иногда — двукратный зум, это наиболее ходовые для уличной съемки фокусные расстояния. Но никакое путешествие не обходится без съемки каких-то деталей, отдельных элементов и отдаленных объектов. Здесь на помощь приходят сразу два телефотомодуля Samsung Galaxy S26 Ultra, обеспечивающие трехкратный и пятикратный варианты зума — и выдающие снимки высокого качества в самых разных условиях: как днем, так и вечером, как на улице, так и в помещении.

Детали

Доступен в том числе и десятикратный зум — в этом отношении флагман Samsung нельзя назвать самым совершенным смартфоном на рынке, но качества картинки для любого тревел-блога, в принципе, хватит.

Видео

Само собой, видео на сегодняшний день требуется от смартфона едва ли не больше, чем фото. Примеры вертикальных роликов, с вашего позволения, я здесь приводить не буду — только горизонтальная «классика». Скажу лишь, что с видео Samsung Galaxy S26 Ultra справляется едва ли не лучше всех смартфонов в мире.

На смартфоне доступна съемка в разрешении до 8К при 30 кадрах в секунду на главную камеру, широкоугольную камеру, а также с пятикратным зумом, но без возможности переключаться между фокусными расстояниями «на лету». А вот в разрешении 4К с частотой до 60 кадров в секунду уже переключаться можно, причем к списку добавляются варианты двукратного и трехкратного масштабирования. Есть «профессиональный» режим съемки, в котором можно регулировать скорость зуммирования, выбирать, на какие встроенные микрофоны писать звук, активировать «Зебру» для корректирования освещения в кадре, снимать в HDR, снимать Log-видео. Детализация, динамический диапазон — все на очень высоком уровне вне зависимости от фокусного расстояния.