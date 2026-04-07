Самодельный квадрокоптер с питанием от солнечных панелей провисел в воздухе рекордные пять часов — а после оператор устал

Разработчики из Южной Африки — отец и сын Майк и Люк Белл (Mike and Luke Bell) — переключились с разработки самых быстрых самодельных квадрокоптеров на беспилотники с самым продолжительным временем полёта. Возможно, когда-нибудь их новые беспилотники также попадут в Книгу рекордов Гиннеса, как самые быстрые модели, а пока они создают прототипы многообещающих аппаратов, делая первые шаги на новом для себя пути.

После ряда попыток Люк Белл создал самодельный «солнечный» квадрокоптер, который побил неофициальный рекорд продолжительности полёта для электрических мультикоптеров, продержавшись в воздухе более пяти часов исключительно благодаря солнечной энергии. Проект направлен на решение проблемы ограниченного заряда аккумуляторов, что естественным образом сдерживает применение дронов при выполнении реальных задач.

Самодельный дрон построен на основе углепластикового шасси X-образной формы с 46-сантиметровыми пропеллерами и оснащён 28 солнечными панелями, которые при ярком солнечном освещении в покое на земле вырабатывают более 110 Вт. Для удержания аппарата в воздухе требовалось около 70 Вт, а излишки энергии через диодный мост направлялись на резервный аккумулятор, который автоматически подавал мощность при порывах ветра или когда на солнце наползали облака.

В ходе рекордного по длительности полёта дрон продержался в воздухе 5 часов 2 минуты и 21 секунду, прежде чем оператор устал и прекратил полёт. Это значительно превышает предыдущий неофициальный рекорд Белла — 3 часа 31 минуту при использовании аккумуляторов высокой плотности.

Основные проблемы создавал ветер, на который легко отзывалась конструкция коптера с высокой парусностью из-за солнечных батарей. Также сложности вызывала переменная освещённость. Тем не менее проект доказал возможность длительных полётов без традиционных тяжёлых батарей, открывая перспективы для применения в сельском хозяйстве, инспекции, картографировании и во многих других областях, где время полёта играет важнейшую роль. Но всё это впереди: подобными разработками занимаются не только любители, но и профессионалы.