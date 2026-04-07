В ранний доступ Steam ворвалась Road to Vostok — вдохновлённый Escape from Tarkov хардкорный шутер от финского разработчика-одиночки

Как и было обещано, 7 апреля стартовал ранний доступ хардкорного шутера с элементами выживания Road to Vostok от финского разработчика-одиночки Антти Лайнонена (Antti Leinonen), скрывающегося под вывеской студии Road to Vostok.

Ранний доступ Road to Vostok проходит эксклюзивно в сервисе цифровой дистрибуции Steam — с учётом 25-процентной скидки (продлится до 21 апреля) стоимость игры в российском сегменте составляет 532 рубля.

Релиз Road to Vostok в раннем доступе Steam сопровождался 22-минутным роликом, в котором Лайнонен рассказывает об особенностях стартовой версии, её ценности для любителей жанра и планах на развитие игры.

События Road to Vostok разворачиваются в постапокалиптической пограничной зоне между Финляндией и Россией. Игрокам предстоит пересечь границу, чтобы попасть на Восток — в опасную зону, где одна ошибка может означать смерть (перманентную).

Обещают реалистичную стрельбу, обустройство убежищ, завязанную на физике систему добычи, динамичный мир со сменой дня и ночи, погоды и времён года (есть только зима и лето). Пока игра поддерживает лишь английский язык.

На старте Road to Vostok предлагает все основные геймплейные функции и примерно половину от запланированного контента (карты, торговцы, задания, оружие, предметы). Полный список изменений по сравнению с демо доступен здесь.

Полноценный релиз Road to Vostok ожидается через два−четыре года и, помимо нового и отполированного контента, будет включать более комплексные функции вроде кооператива, общих убежищ, инструментов моддинга и не только.