Новый трейлер раскрыл дату выхода Call of the Elder Gods — лавкрафтианской головоломки по мотивам «Тени из безвременья»

Разработчики из испанской студии Out of the Blue Games при поддержке издателя Kwalee объявили дату выхода своей лавкрафтианской приключенческой головоломки Call of the Elder Gods — сиквела Call of the Sea.

Напомним, Call of the Elder Gods была представлена прошлым летом и до недавних пор сроков выхода не имела, однако разработчики обещали не тянуть с релизом — премьера ожидалась «скоро».

Как стало известно, Call of the Elder Gods поступит в продажу уже 12 мая для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Со дня релиза игра будет доступна в подписке Game Pass.

Анонс даты выхода Call of the Elder Gods сопровождался минутным трейлером игрового процесса, приоткрывающим завесу тайны над предстоящим приключением и головоломками, с которыми столкнутся пользователи.

По сюжету в Мискатоникском университете происходит что-то зловещее. Профессора Гарри Эверхарта преследуют тени, а студентке Эванджелин Дрейтон снятся невероятные сны об обнаруженном десять лет назад артефакте.

В поисках ответов Гарри и Эванджелин посетят особняк в Новой Англии, морозные пустоши и потерянные во времени загадочные города, а также столкнутся с сущностями за гранью их понимания. В Steam доступна демоверсия.

Call of the Elder Gods вдохновлена повестью «Тень из безвременья» за авторством Говарда Лавкрафта (Howard Lovecraft). Обещают переключение между героями, проработанные загадки, графику на Unreal Engine 5 и перевод на русский.