Сегодня 08 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Новый трейлер раскрыл дату выхода Call o...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Новый трейлер раскрыл дату выхода Call of the Elder Gods — лавкрафтианской головоломки по мотивам «Тени из безвременья»

Разработчики из испанской студии Out of the Blue Games при поддержке издателя Kwalee объявили дату выхода своей лавкрафтианской приключенческой головоломки Call of the Elder Gods — сиквела Call of the Sea.

Источник изображений: Kwalee

Напомним, Call of the Elder Gods была представлена прошлым летом и до недавних пор сроков выхода не имела, однако разработчики обещали не тянуть с релизом — премьера ожидалась «скоро».

Как стало известно, Call of the Elder Gods поступит в продажу уже 12 мая для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Со дня релиза игра будет доступна в подписке Game Pass.

Анонс даты выхода Call of the Elder Gods сопровождался минутным трейлером игрового процесса, приоткрывающим завесу тайны над предстоящим приключением и головоломками, с которыми столкнутся пользователи.

По сюжету в Мискатоникском университете происходит что-то зловещее. Профессора Гарри Эверхарта преследуют тени, а студентке Эванджелин Дрейтон снятся невероятные сны об обнаруженном десять лет назад артефакте.

В поисках ответов Гарри и Эванджелин посетят особняк в Новой Англии, морозные пустоши и потерянные во времени загадочные города, а также столкнутся с сущностями за гранью их понимания. В Steam доступна демоверсия.

Call of the Elder Gods вдохновлена повестью «Тень из безвременья» за авторством Говарда Лавкрафта (Howard Lovecraft). Обещают переключение между героями, проработанные загадки, графику на Unreal Engine 5 и перевод на русский.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Теги: call of the elder gods, out of the blue games, kwalee, приключение, головоломка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
