После введения ограничений на звонки в мессенджерах WhatsApp и Telegram использование обычных вызовов среди россиян выросло в шесть раз. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования «МТС Линк», которое проводилось в первом квартале нынешнего года с привлечением 2020 респондентов в разных городах с населением более 100 тыс. человек.

Обычные звонки по сотовой связи остаются главным средством связи среди россиян: их совершают 96 % участников опроса, 72 % из которых делают это ежедневно. Также отмечается, что 98 % респондентов совершают звонки во время поездок в поездах. Путешественники и школьники чаще других отправляют голосовые сообщения. В дополнение к этому среди школьников распространена отправка видеосообщений (83 % участников опроса).

Аудио- и видеозвонки в интернете используют 63 % и 56 % респондентов соответственно. При этом 17 % участников опроса пользуются сервисами для групповых аудиозвонков, а 19 % респондентов — сервисами для видеоконференций. Опрос показал, что 34 % пользователей совершают хотя бы один звонок в неделю через Max, тогда как 31 % опрошенных используют для этого Telegram. Сервис «ВКонтакте» и WhatsApp для звонков хотя бы раз в неделю используют 15 % и 13 % опрошенных соответственно.

При выборе сервиса для звонков в интернете россияне обращают внимание на удобство использования (58 %), распространённость платформы среди окружения (53 %), экономию денег или трафика (43 %), возможность видеть собеседника и высокое качество (42 %). Именно благодаря распространённости среди окружения чаще других пользователи выбирают Telegram. Мессенджер также чаще других ассоциируется с безопасностью данных и шифрованием звонков: этот показатель отметили более трети опрошенных, тогда по другим платформам в среднем показатель составил около 25 %.

Max часто используют из-за доступности общения при плохой связи: это отметили 38 % респондентов. При этом мессенджер отстаёт от конкурентов по многим показателям, включая удобство использования (48 % против среднего показателя 58 %), распространённости среди окружения (48 % против 53 %), безопасности данных (19 % против 25 %) и функциональным возможностям. Отмечается, что пользователи Max чаще других готовы переключиться на другую платформу для звонков, тогда как наименее заинтересованы в этом пользователи Telegram.

Платформы «Яндекс Телемост», Zoom и Discord часто используют из-за дополнительных возможностей и доступности групповых звонков. «VK Звонки» выбирают за удобство использования, а «VK Мессенджер» — за наличие функции добавления масок и фильтров во время звонков. Удовлетворённость используемыми сервисами для звонков высказали 82 % опрошенных. Наименее удовлетворены такими сервисами пользователи Max (76 %) и WhatsApp (75 %). Больше всего удовлетворены своим выбором пользователи Discord (94 %).