Самые быстрые игровые смартфоны RedMagic 11 Pro и Pro Plus исключили из рейтингов 3DMark за читерство

Смартфоны серии RedMagic 11 Pro сегодня часто называют самыми быстрыми из игровых, и спорить с этим трудно: они могут похвастаться не только гибридной системой охлаждения, но и оптимизацией ПО. Возможно, с последней производитель несколько перестарался, потому что устройства исключили из рейтингов 3DMark.

В рейтингах бенчмарка 3DMark, таких как Solar Bay, Solar Bay Extreme, Steel Nomad Light и Slingshot Extreme (OpenGL ES 3.1), на странице RedMagic 11 Pro появилась пометка: «Устройство исключается из списка, когда производитель не соблюдает наши правила тестирования». Правдоподобное объяснение этому предложили авторы одного из японских YouTube-каналов. Они обнаружили значительную разницу в результатах стандартной версии приложения и его скрытого варианта.

При запуске стандартной версии приложения смартфон RedMagic 11 Pro распознал его и переключился в режим максимальной производительности: несмотря на гибридную систему охлаждения, его процессор разогрелся до 55 °C, в результате чего экспериментаторам даже не удалось завершить стресс-тест. А вот в замаскированном варианте приложения, предназначенном для защиты от такой недобросовестной оптимизации, RedMagic 11 Pro проявлял себя намного скромнее, и пиковая температура процессора составила всего около 40 °C.

Бренд RedMagic в этом, конечно, оказался не первым — многие производители оптимизируют прошивки устройств и добавляют функцию распознавания бенчмарков, но ответственная за 3DMark компания UL Solutions подчёркивает, что это противоречит правилам. Технически в таких действиях, возможно, нет ничего плохого: смартфоны вполне могут оптимизировать свою производительность для игр, особенно если речь идёт об игровой модели. Тем более, что, например, для мессенджеров и заметок это не понадобится. С другой стороны, оптимизация для бенчмарков мешает потребителям адекватно оценивать возможности своих устройств. Хотя геймеры уже подстроились под эту практику — они маскируют эмуляторы под приложения бенчмарков, чтобы добиться их максимальной скорости работы. Комментариев от RedMagic и UL Solutions пока не последовало.