Перемирие между США и Ираном запустило рост акций производителей чипов из Азии

Ещё недавно крупные игроки азиатской полупроводниковой промышленности призывали власти своих стран уделять больше внимания созданию резервов природного газа и гелия. Поставки этих видов сырья через Ормузский пролив были приостановлены из-за боевых действий в регионе, но заключённое между США и Ираном двухнедельное перемирие подарило надежду на улучшение ситуации в отрасли, после чего котировки в Азии пошли вверх.

Источник изображения: Unsplash, Alexander K

Как отмечает CNBC, власти США и Ирана договорились о прекращении огня на две недели и возобновлении навигации морских судов в районе Ормузского пролива, через который энергоносители и различное сырьё поставляются азиатским производителям чипов. Акции последних в итоге начали расти в цене, тайваньская TSMC прибавила 4,84 %, китайская SMIC — более чем на 10 %.

Японские эмитенты тоже встретили эту новость бурным ростом котировок. Акции поставщика литографического оборудования Tokyo Electron выросли в цене на 9,6 %, акции Advantest — более чем на 13 %, акции Renesas Electronics — на 12 %. Даже сфера электротехники последовала этому тренду, акции японского поставщика энергетического оборудования Fujikira подорожали на 11,58 %.

Акции южнокорейских производителей памяти и без этого росли в цене, поскольку их подогревал недавний предварительный квартальный отчёт Samsung. Акции этого эмитента сегодня выросли в цене более чем на 9 %, а конкурирующая SK hynix прибавила в цене более чем на 15 %. Хотя перемирие вряд ли будет способствовать восстановлению повреждённых мощностей по экспорту гелия в Катаре, оно хотя бы откроет для торгового судоходства Ормузский пролив, облегчив логистику.

Американские производители чипов типа Intel и Micron оказались лучше защищены от грозящего азиатским конкурентам дефицита гелия, поскольку США являются крупнейшим поставщиком этого газа, который используется при производстве чипов в различных целях. Кроме того, южнокорейские производители чипов в ходе острой фазы иранского кризиса рассматривали возможность закупки гелия не только в США, но и в России.

Теги: сша, иран, гелий, перемирие, производство микросхем
