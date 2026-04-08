Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Россияне стали чаще покупать дорогие ком...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Россияне стали чаще покупать дорогие комплектующие, чтобы запускать ИИ на собственных ПК

Россияне увеличили покупки дорогих комплектующих для «суперкомпьютеров», на которых можно запускать локальный ИИ. В марте спрос на видеокарту Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition с 96 Гбайт памяти за 892 000 руб. вырос на 91 % к предыдущим двум месяцам, а заказы на процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX и 7985WX за месяц прибавили 66 %, следует из данных CDEK.Shopping.

Источник изображения: Barbara Zandoval / unsplash.com

CDEK.Shopping объяснил рост спроса развитием ИИ и интересом граждан к его локальному запуску на домашних компьютерах. Повышенный спрос пришёлся не только на отдельные комплектующие для сборки таких конфигураций, но и на готовые решения. Заказы на дорогие системные блоки Enine выросли на 48 %. Среди наиболее востребованных оказались модели стоимостью от почти 3,3 млн до более 4 млн руб.

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition. Источник изображения: nvidia.com

Рост спроса на дорогие конфигурации происходит на фоне общего снижения российского рынка персональных компьютеров (ПК). В марте «Ведомости» со ссылкой на аналитиков компании «Интеллектуальная аналитика» сообщали, что по итогам 2025 года розничные продажи ПК в России сократились на 25—30 % как в количественном, так и в денежном выражении. Объём продаж снизился до 981 000 устройств, а объём рынка — до 48 млрд руб.

По данным «Платформы ОФД», в 2025 году медианный чек на ПК в сетевой и несетевой рознице, как онлайн, так и офлайн, составил 45 205 руб. Показатель оказался на 4 % ниже уровня 2024 года. Количество покупок, по оценке компании, сократилось на 14 % год к году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: персональный компьютер, суперкомпьютер, ии, искусственный интеллект, комплектующие
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
