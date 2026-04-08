Россияне стали чаще покупать дорогие комплектующие, чтобы запускать ИИ на собственных ПК

Россияне увеличили покупки дорогих комплектующих для «суперкомпьютеров», на которых можно запускать локальный ИИ. В марте спрос на видеокарту Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition с 96 Гбайт памяти за 892 000 руб. вырос на 91 % к предыдущим двум месяцам, а заказы на процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX и 7985WX за месяц прибавили 66 %, следует из данных CDEK.Shopping.

CDEK.Shopping объяснил рост спроса развитием ИИ и интересом граждан к его локальному запуску на домашних компьютерах. Повышенный спрос пришёлся не только на отдельные комплектующие для сборки таких конфигураций, но и на готовые решения. Заказы на дорогие системные блоки Enine выросли на 48 %. Среди наиболее востребованных оказались модели стоимостью от почти 3,3 млн до более 4 млн руб.

Рост спроса на дорогие конфигурации происходит на фоне общего снижения российского рынка персональных компьютеров (ПК). В марте «Ведомости» со ссылкой на аналитиков компании «Интеллектуальная аналитика» сообщали, что по итогам 2025 года розничные продажи ПК в России сократились на 25—30 % как в количественном, так и в денежном выражении. Объём продаж снизился до 981 000 устройств, а объём рынка — до 48 млрд руб.

По данным «Платформы ОФД», в 2025 году медианный чек на ПК в сетевой и несетевой рознице, как онлайн, так и офлайн, составил 45 205 руб. Показатель оказался на 4 % ниже уровня 2024 года. Количество покупок, по оценке компании, сократилось на 14 % год к году.