В Google Chrome появилась вертикальная панель вкладок и улучшился режим чтения

Google, которая не один год сопротивлялась появлению вертикальной панели вкладок в Chrome, всё-таки решила внедрить эту функцию в браузер — пользователи смогут выбрать данный формат и управлять вкладками в боковой панели окна программы. Разработчик также улучшил работу режима чтения в веб-обозревателе.

Пользователь сможет включить вертикальный формат вкладок в любой момент, щёлкнув правой кнопкой мыши по окну Google Chrome и выбрав соответствующую опцию в меню. Жёсткого ограничения на количество открытых вкладок нет — всё упирается в возможности компьютера; они работают аналогично горизонтальным, поддерживается их группировка.

Функция обещает быть востребованной у опытных пользователей и тех, кому по работе требуется держать открытыми большое число вкладок в браузере. Это особенно актуально, если несколько вкладок относятся к одному сайту, и ориентироваться по его значку уже не получится. Когда пользователь выбирает вертикальную панель вкладок, она становится настройкой по умолчанию, пока горизонтальную панель не вернут вручную.

Ещё одним важным нововведением стал обновлённый режим чтения, который получил полноэкранный интерфейс. Этот режим избавляет пользователя от отвлекающих элементов интерфейса на сайтах, от назойливой рекламы и предложений подписываться на рассылки. По иронии, присутствие рекламы на сайтах увеличивается по мере того, как ресурсы получают всё меньше переходов из поиска Google. Все нововведения компания пообещала развёртывать постепенно — со временем эти функции станут доступными для пользователей браузера по всему миру.