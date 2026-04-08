Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Браузеры В Google Chrome появилась вертикальная п...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Google Chrome появилась вертикальная панель вкладок и улучшился режим чтения

Google, которая не один год сопротивлялась появлению вертикальной панели вкладок в Chrome, всё-таки решила внедрить эту функцию в браузер — пользователи смогут выбрать данный формат и управлять вкладками в боковой панели окна программы. Разработчик также улучшил работу режима чтения в веб-обозревателе.

Пользователь сможет включить вертикальный формат вкладок в любой момент, щёлкнув правой кнопкой мыши по окну Google Chrome и выбрав соответствующую опцию в меню. Жёсткого ограничения на количество открытых вкладок нет — всё упирается в возможности компьютера; они работают аналогично горизонтальным, поддерживается их группировка.

Функция обещает быть востребованной у опытных пользователей и тех, кому по работе требуется держать открытыми большое число вкладок в браузере. Это особенно актуально, если несколько вкладок относятся к одному сайту, и ориентироваться по его значку уже не получится. Когда пользователь выбирает вертикальную панель вкладок, она становится настройкой по умолчанию, пока горизонтальную панель не вернут вручную.

Ещё одним важным нововведением стал обновлённый режим чтения, который получил полноэкранный интерфейс. Этот режим избавляет пользователя от отвлекающих элементов интерфейса на сайтах, от назойливой рекламы и предложений подписываться на рассылки. По иронии, присутствие рекламы на сайтах увеличивается по мере того, как ресурсы получают всё меньше переходов из поиска Google. Все нововведения компания пообещала развёртывать постепенно — со временем эти функции станут доступными для пользователей браузера по всему миру.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
Google назвала Android в связке с Chrome самой быстрой платформой для веб-сёрфинга
В мобильном Chrome появилась панель закладок — но только для планшетов и складных смартфонов
Samsung Browser вышел за пределы смартфонов и теперь доступен на ПК с Windows
«Только веб, от края до края»: браузер Vivaldi научился прятать свой интерфейс
Миллионы iPhone под угрозой взлома: атака DarkSword на iOS 18 позволяет выудить конфиденциальные данные
Теги: google, chrome, браузер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Почти половина из 80 000 уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ
Перемирие между США и Ираном запустило рост акций производителей чипов из Азии
Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt — выпуск обновлений популярного шифровальщика под Windows сорван
Впервые в истории астронавты на орбите Луны связались с экипажем МКС на орбите Земли
Meta вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark 31 мин.
No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena 3 ч.
Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры 5 ч.
«Сломанная, скучная, безликая»: боевик Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause разочаровал и критиков, и игроков 6 ч.
Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam 6 ч.
VK запустила подписку «VK Видео Премиум» для просмотра роликов без рекламы 6 ч.
Valve выпустила приложение Steam Link для Apple Vision Pro 6 ч.
«Былина» скоро станет явью — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов получила дату выхода в Steam 6 ч.
Hazelight похвасталась продажами A Way Out, It Takes Two и Split Fiction — игры студии купили 50 миллионов человек 7 ч.
X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok 8 ч.
Новая статья: Космический карго-культ. Почему медиа приписывают космосу чужие заслуги? 6 мин.
Supermicro начала внутреннее расследование обстоятельств контрабанды подсанкционного ИИ-оборудования в Китай 30 мин.
Alibaba и China Telecom запустили ИИ-кластер на базе 10 тыс. ИИ-ускорителей Zhenwu 2 ч.
Неожиданный союзник: атомные батарейки ускорят появление термоядерных электростанций 2 ч.
В Microsoft продолжаются кадровые перестановки — глава подразделения разработчиков подала в отставку 2 ч.
AMD оценила Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache в $899 — продажи начнутся 22 апреля 4 ч.
«Я использую зверя, чтобы победить зверя»: американцы применяют нейросети для борьбы с ИИ ЦОД 5 ч.
Конверсия задерживается: первый пуск ракеты «Старт-1М» с «Восточного» перенесён на 2027 год 5 ч.
Интерконнект UALink дорос до версии 2.0, хотя до сих пор не воплотился в «железе» — до NVLink ещё далеко 7 ч.
ВТБ заменит ИИ-ускорители NVIDIA на китайские решения 8 ч.