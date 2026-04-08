Valve выпустила приложение Steam Link для Apple Vision Pro

Valve выпустила версию приложения Steam Link, предназначенную для трансляции игр на гарнитуру виртуальной реальности Apple Vision Pro с компьютеров серии Mac или любых других совместимых ПК.

Сразу следует сделать оговорку, что речь идёт о трансляции традиционных, то есть «плоских» игр — тайтлы для виртуальной реальности не поддерживаются. Такая возможность может появиться в будущем, но пока Valve не делала никаких заявлений о поддержке платформы SteamVR на Vision Pro.

Приложение Steam Link ранее выпускалось для Mac, iPhone, iPad и Apple TV. С этими устройствами можно было синхронизировать поддерживаемые контроллеры и запускать игры из библиотеки Steam по локальной сети, причём не только с других устройств Apple, но и с ПК под управлением Windows или Linux.

Пока запустить Steam Link на гарнитуре виртуальной реальности Apple Vision Pro можно только при регистрации в программе TestFlight, участники которой тестируют приложения для устройств Apple до их появления в App Store. Текущая версия «позволяет транслировать картинку с разрешением до 4K и динамически регулировать кривизну дисплея в панорамном режиме», отметили в Valve.