VK запустила подписку «VK Видео Премиум» для просмотра роликов без рекламы

Новый тарифный план «VK Видео Премиум» позволяет подписчикам смотреть видео без рекламных вставок, пауз и ожиданий на любом устройстве: в веб-версии, мобильном приложении и на Smart TV. Стоимость подписки составляет 299 рублей в месяц. За дополнительные 100 рублей можно подключить опцию с подпиской на «VK Музыку»: за 399 рублей в месяц откроется доступ к контенту без рекламы сразу в двух сервисах.

Подписку можно подключить и управлять ей в разделе настроек профиля в мобильных приложениях и Smart TV, на сайте и мини-приложении «ВКонтакте». Отключить сервис можно в любой момент, нажав «Отключить» в разделе управления подпиской в настройках профиля. В дальнейшем платформа планирует расширить возможности «VK Видео Премиум», добавив дополнительные сервисы и опции.

«Подписка "VK Видео Премиум" позволяет смотреть ролики непрерывно и делает использование сервиса более удобным и приятным. Это важный шаг к тому, чтобы каждый зритель мог сам выбирать, как комфортнее смотреть контент», — отметил вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.

Теперь у пользователей сервисов VK появилась возможность выбора: продолжать пользоваться сервисами бесплатно с рекламой или перейти на премиальный формат без неё.

Теги: vk видео, подписка, реклама
