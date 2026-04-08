«Былина» скоро станет явью — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов получила дату выхода в Steam

Разработчики из чешской студии Far Far Games при поддержке издательства Digital Vortex Entertainment объявили дату выхода своей изометрической экшен-RPG в мире славянских мифов «Былина» (Bylina).

Напомним, «Былина» была представлена осенью 2024 года и планировалась к релизу в 2025-м, но по дороге сменила издателя (с Fulqrum Publishing на Digital Vortex) и сроки выхода (на 2026-й).

Как стало известно, «Былина» поступит в продажу уже 20 апреля эксклюзивно для ПК (Steam) — подтверждённые ранее версии для GOG, EGS, PS5, Xbox Series X и S в сопровождавших анонс трейлере и пресс-релизе не упоминаются.

«Былина» расскажет историю Соколика — лишённого богатырской силы молодого воина. В ходе простого на первый взгляд задания герой погибает, но возвращается к жизни благодаря таинственному духу.

После возрождения герой вынужден делить тело с упомянутым духом, а в перспективе должен: вернуть контроль над самим собой, раскрыть древнюю тайну нового спутника и спасти мир от неминуемой гибели.

Игрокам предстоит отправиться в яркий и необычный мир Тридевятого Царства и бросить вызов самому Кощею Бессмертному, чтобы спасти душу Соколика и помочь ему стать настоящим богатырём.

Обещают грандиозное путешествие, мир славянских сказок и легенд, динамичные бои, где каждая ошибка может стать роковой, прокачку навыков, необычных NPC со сложным внутренним миром и полный перевод на русский язык.