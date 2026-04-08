Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Былина» скоро станет явью — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов получила дату выхода в Steam

Разработчики из чешской студии Far Far Games при поддержке издательства Digital Vortex Entertainment объявили дату выхода своей изометрической экшен-RPG в мире славянских мифов «Былина» (Bylina).

Источник изображений: Digital Vortex Entertainment

Напомним, «Былина» была представлена осенью 2024 года и планировалась к релизу в 2025-м, но по дороге сменила издателя (с Fulqrum Publishing на Digital Vortex) и сроки выхода (на 2026-й).

Как стало известно, «Былина» поступит в продажу уже 20 апреля эксклюзивно для ПК (Steam) — подтверждённые ранее версии для GOG, EGS, PS5, Xbox Series X и S в сопровождавших анонс трейлере и пресс-релизе не упоминаются.

«Былина» расскажет историю Соколика — лишённого богатырской силы молодого воина. В ходе простого на первый взгляд задания герой погибает, но возвращается к жизни благодаря таинственному духу.

После возрождения герой вынужден делить тело с упомянутым духом, а в перспективе должен: вернуть контроль над самим собой, раскрыть древнюю тайну нового спутника и спасти мир от неминуемой гибели.

Игрокам предстоит отправиться в яркий и необычный мир Тридевятого Царства и бросить вызов самому Кощею Бессмертному, чтобы спасти душу Соколика и помочь ему стать настоящим богатырём.

Обещают грандиозное путешествие, мир славянских сказок и легенд, динамичные бои, где каждая ошибка может стать роковой, прокачку навыков, необычных NPC со сложным внутренним миром и полный перевод на русский язык.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Лучший босс, что я видел»: фанатов Diablo IV впечатлили 12 минут геймплея аддона Lord of Hatred
«Ждал этого пять лет»: ролевой экшен Minecraft Dungeons в духе Diablo всё же получит продолжение, причём уже скоро
В Steam вышла демоверсия «Былины» — грандиозной экшен-RPG в мире славянских мифов
Hazelight похвасталась продажами A Way Out, It Takes Two и Split Fiction — игры студии купили 50 миллионов человек
X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok
YouTube теперь может автоматически ускорять и замедлять ролики, но только у платных пользователей
Теги: былина, bylina, far far games, digital vortex entertainment, экшен-rpg
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ограничения в Telegram и WhatsApp вернули россиян к сотовым звонкам — рост в шесть раз
Почти половина из 80 000 уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ
Перемирие между США и Ираном запустило рост акций производителей чипов из Азии
Microsoft без объяснений заблокировала аккаунт VeraCrypt — выпуск обновлений популярного шифровальщика под Windows сорван
Впервые в истории астронавты на орбите Луны связались с экипажем МКС на орбите Земли
Meta вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark 31 мин.
No Man’s Sky спустя 10 лет после релиза превратилась в аналог «Покемонов» — трейлер и подробности обновления Xeno Arena 3 ч.
Разработчики Forza Horizon 6 показали полную карту Японии и шесть минут из взрывного вступления игры 5 ч.
«Сломанная, скучная, безликая»: боевик Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause разочаровал и критиков, и игроков 6 ч.
Valve, вероятно, разрабатывает SteamGPT — ИИ-поддержку для Steam 6 ч.
VK запустила подписку «VK Видео Премиум» для просмотра роликов без рекламы 6 ч.
Valve выпустила приложение Steam Link для Apple Vision Pro 6 ч.
«Былина» скоро станет явью — грандиозная экшен-RPG в мире славянских мифов получила дату выхода в Steam 6 ч.
Hazelight похвасталась продажами A Way Out, It Takes Two и Split Fiction — игры студии купили 50 миллионов человек 7 ч.
X запустила перевод публикаций и редактирование изображений с помощью ИИ Grok 8 ч.
Новая статья: Космический карго-культ. Почему медиа приписывают космосу чужие заслуги? 6 мин.
Supermicro начала внутреннее расследование обстоятельств контрабанды подсанкционного ИИ-оборудования в Китай 30 мин.
Alibaba и China Telecom запустили ИИ-кластер на базе 10 тыс. ИИ-ускорителей Zhenwu 2 ч.
Неожиданный союзник: атомные батарейки ускорят появление термоядерных электростанций 2 ч.
В Microsoft продолжаются кадровые перестановки — глава подразделения разработчиков подала в отставку 2 ч.
AMD оценила Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache в $899 — продажи начнутся 22 апреля 4 ч.
«Я использую зверя, чтобы победить зверя»: американцы применяют нейросети для борьбы с ИИ ЦОД 5 ч.
Конверсия задерживается: первый пуск ракеты «Старт-1М» с «Восточного» перенесён на 2027 год 5 ч.
Интерконнект UALink дорос до версии 2.0, хотя до сих пор не воплотился в «железе» — до NVLink ещё далеко 7 ч.
ВТБ заменит ИИ-ускорители NVIDIA на китайские решения 8 ч.