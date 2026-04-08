Российскую орбитальную станцию пообещали полностью развернуть к 2034 году

На форуме «Команда будущего» в рамках «Недели космоса - 2026» главный конструктор проекта, заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников сообщил, что полная конфигурация Российской орбитальной станции (РОС) будет сформирована на орбите к 2034 году.

Источник изображений: «Роскосмос»

Ранее, в феврале 2026 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что развёртывание РОС начнётся с 2028 года. По его словам, новая станция станет предметом национальной гордости и ключевой платформой для дальнейшего освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы. 6 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов подтвердил, что запуск первого модуля РОС намечен на 2028 год, а паспорт национального проекта уже утверждён.

Руководитель «Центра подготовки космонавтов» Олег Кононенко рассказал, что подготовка экипажей к полётам на новую станцию будет отличаться прежде всего организационно. По его словам, эксплуатация РОС позволит отказаться от необходимости обучения за рубежом и работы с международными сегментами, как это происходит при подготовке к миссиям на МКС.

В ноябре 2024 года «Роскосмос» представил на международном аэрокосмическом салоне Air Show China 2024 макеты космического аппарата «Луна-26», Российской орбитальной станции, пилотируемого транспортного корабля нового поколения (ПТК НП) и других будущих проектов госкорпорации.

В декабре 2025 года стало известно о принятом решении создавать РОС на базе МКС с выбором орбиты с наклонением 51,6 °. МКС послужит своеобразным доком для сборки РОС, которая потом будет отделена для самостоятельной эксплуатации. Первоначально для РОС планировалась полярная орбита с наклонением 97 ° и площадка «Восточный» для запусков.

российская орбитальная станция, мкс, запуск, конфигурация
