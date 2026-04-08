«Сломанная, скучная, безликая»: боевик Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause разочаровал и критиков, и игроков

Приключенческий боевик Samson: A Tyndalston Story от студии Liquid Swords, основанной автором франшизы Just Cause Кристофером Сундбергом (Christofer Sundberg), на релизе разочаровал и критиков, и игроков.

Samson: A Tyndalston Story поступила в продажу эксклюзивно для ПК по цене $25 (релизная скидка не предусмотрена). В российском сегменте Steam новинка продаётся за 1090 рублей, а в Epic Games Store недоступна.

Игра позиционируется как боевик с элементами нуар, построенный вокруг долга, последствий и выживания: Самсон Маккрей возвращается в родной Тиндалстон, чтобы спасти сестру и расплатиться по долгу, который растёт день ото дня.

На агрегаторах Metacritic и OpenCritic проект заслужил 54 и 60 % соответственно (игру рекомендуют 44 % журналистов), а пользователи Steam оценили Samson: A Tyndalston Story на 51 % («смешанные» отзывы).

Критики и игроки жалуются на ужасную оптимизацию, обилие багов, предсказуемый сюжет, однообразный геймплей, а хвалят (и то с оговорками) рукопашный и автомобильный экшен, густую атмосферу Тиндалстона.

Журналисты и пользователи сходятся во мнении, что Samson: A Tyndalston Story могла бы получиться крепкой игрой уровня AA, если бы не скверное техническое исполнение. «Сломанная, скучная, безликая», — резюмировал автор GameRant.

На запуске Samson: A Tyndalston Story предлагает около 25 часов игрового контента. В пострелизных планах разработчиков — платные и бесплатные дополнения, больше занятий и персонажей. Поддержки русского языка в игре нет.