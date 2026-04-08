Сегодня 09 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение «Сломанная, скучная, безликая»: боевик S...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Сломанная, скучная, безликая»: боевик Samson: A Tyndalston Story от создателя Just Cause разочаровал и критиков, и игроков

Приключенческий боевик Samson: A Tyndalston Story от студии Liquid Swords, основанной автором франшизы Just Cause Кристофером Сундбергом (Christofer Sundberg), на релизе разочаровал и критиков, и игроков.

Источник изображений: Liquid Swords

Источник изображений: Liquid Swords

Samson: A Tyndalston Story поступила в продажу эксклюзивно для ПК по цене $25 (релизная скидка не предусмотрена). В российском сегменте Steam новинка продаётся за 1090 рублей, а в Epic Games Store недоступна.

Игра позиционируется как боевик с элементами нуар, построенный вокруг долга, последствий и выживания: Самсон Маккрей возвращается в родной Тиндалстон, чтобы спасти сестру и расплатиться по долгу, который растёт день ото дня.

На агрегаторах Metacritic и OpenCritic проект заслужил 54 и 60 % соответственно (игру рекомендуют 44 % журналистов), а пользователи Steam оценили Samson: A Tyndalston Story на 51 % («смешанные» отзывы).

Критики и игроки жалуются на ужасную оптимизацию, обилие багов, предсказуемый сюжет, однообразный геймплей, а хвалят (и то с оговорками) рукопашный и автомобильный экшен, густую атмосферу Тиндалстона.

Журналисты и пользователи сходятся во мнении, что Samson: A Tyndalston Story могла бы получиться крепкой игрой уровня AA, если бы не скверное техническое исполнение. «Сломанная, скучная, безликая», — резюмировал автор GameRant.

На запуске Samson: A Tyndalston Story предлагает около 25 часов игрового контента. В пострелизных планах разработчиков — платные и бесплатные дополнения, больше занятий и персонажей. Поддержки русского языка в игре нет.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: samson: a tyndalston story, liquid swords, приключенческий экшен
samson: a tyndalston story, liquid swords, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
