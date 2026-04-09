Пользователи YouTube Shorts теперь могут встраивать своих ИИ-аватаров в короткие видеоролики

Генеративный искусственный интеллект позволил всем желающим попробовать себя не только в роли режиссёра, но и актёра, причём без видимых эмоциональных усилий и затрат на подготовку реквизита. Пользователи YouTube отныне могут вставлять своих реалистичных цифровых двойников буквально в любые короткие видеоролики, причём обеспечивая схожесть голоса с оригиналом.

Пользователю YouTube для этого достаточно сделать селфи с нужных ракурсов и прочитать предлагаемые фрагменты текста, состоящие из нескольких строк. Затем приложение само вставит сгенерированный образ владельца в короткие видеоролики на страницах YouTube Shorts. За один подход можно создавать ролик протяжённостью не более 8 секунд, но можно выпустить и последовательность для более длительной склейки. Пользователь может в дальнейшем актуализировать внешность своего цифрового двойника, чтобы соответствовать текущему образу.

Ранее подобные функции были реализованы с использованием ИИ-модели Google Veo, но они не предусматривали интеграцию голоса персонажа в создаваемые ролики. Цифровой аватар будет доступен для использования только владельцу учётной записи на YouTube, прочие пользователи не смогут им распоряжаться. Аватар будет удалён автоматически, если в течение трёх лет им не пользоваться, но пользователь может это сделать и раньше по собственной инициативе. Созданные с участием этого аватара видео нужно будет удалять вручную, если потребуется. Соответствующие видеоролики будут содержать цифровые «водяные знаки», и явные уведомления о том, что они были созданы с помощью ИИ. Доступ к созданию видео с цифровым аватаром владельца учётной записи предусмотрен как через раздел «Создать видео», так и через меню Remix. За пределами Европы функция доступна для совершеннолетних пользователей YouTube уже сейчас, для работы с ней нужно владеть действующим каналом на одноимённой платформе.