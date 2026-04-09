Gemini стал умнее: Google добавила «Блокноты» для сбора и хранения информации по темам

Компания Google анонсировала новую функцию «Блокноты» для своего фирменного помощника на базе искусственного интеллекта Gemini. За счёт этого пользователям будет проще организовывать информацию по определённым темам в одном месте с использованием чат-бота.

Источник изображения: DWilliam / Pixabay

Функция «Блокноты» позволит объединять в одном месте текстовую информацию, файлы, прошлые диалоги с чат-ботом и инструкции для алгоритма, чтобы Gemini мог использовать все эти данные в качестве контекста в процессе дальнейшего взаимодействия. Функция «Блокноты» сильно напоминает инструмент «Проекты», который появился в ChatGPT в 2024 году и позволяет хранить информацию по определённым тематикам в одном месте.

Разработчики рекомендуют воспринимать «Блокноты» как персональную базу знаний, используемую в продуктах Google, начиная с Gemini. Данные из «Блокнотов» также синхронизируются с исследовательским ИИ-инструментом Google NotebookLM. Это означает, что источники, добавленные в одном из приложений, будут отображаться и в другом.

Новая функция на этой неделе станет доступна в веб-версии Gemini для подписчиков на тарифах AI Ultra, Pro и Plus. Позднее данный инструмент будет доступен бесплатным пользователя, а также станет частью Gemini на мобильных устройствах.

Теги: gemini, google, ии-помощник
