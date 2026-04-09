Excel ошибочно считает 1900 год високосным — и этот баг останется навсегда

На сайте техподдержки Microsoft обнаружилась любопытная статья, в которой разработчик признаётся, что программа для работы с электронными таблицами «Excel по ошибке считает 1900 год високосным». И исправить эту ошибку уже не получится, потому что это действие повлечёт критические последствия.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Первоначально ошибка возникла в программе Lotus 1-2-3, которая была основным средством работы с электронными таблицами до появления Microsoft Excel. Единого мнения о том, почему эта ошибка возникла, уже нет — возможно, она была допущена непреднамеренно, или это была попытка сэкономить драгоценную память за счёт упрощения вычисления дат. В действительности 1900 год високосным не является.

Программа Lotus 1-2-3 была настолько популярной, что Microsoft при выпуске Excel была вынуждена обеспечить максимальную с ней совместимость, чтобы пользователи двух программ могли переносить между ними документы со всеми формулами. Подчёркивается, что остальные високосные годы обрабатываются корректно — проблема возникает только с 1900 годом.

Офисные программы Microsoft быстро набирали популярность, и в начале девяностых Excel стал доминировать над продуктами Lotus, хотя продажи последних прекратились только в 2013 году. Но наследие тех лет сохранилось. Сейчас Microsoft утверждает, что технически исправить ошибку возможно, но недостатки этого действия перевешивают преимущества. Если это случится, то почти все даты в существующих таблицах Excel уменьшатся на один день — чтобы исправить этот сдвиг, потребуются значительное время и усилия, особенно в формулах, где используются даты. Нарушится также совместимость последовательных дат между Microsoft и другими программами, в которых ведётся работа с датами.

Программа для работы с электронными таблицами Microsoft Excel остаётся отраслевым стандартом в своём классе — её аудитория, по разным оценкам, составляет от 750 млн до 1 млрд человек. И если Microsoft исправит эту ошибку, весь набор последствий, выходящих за рамки очевидных, невозможно даже представить. В своё оправдание компания уверяет, что «поскольку большинство пользователей не работает с данными до 1 марта 1900 года, эта проблема встречается редко».

Теги: microsoft, excel, ошибка
microsoft, excel, ошибка
