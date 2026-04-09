Apple начала продавать запчасти для MacBook Neo, iPhone 17e и ещё пяти устройств, представленных в марте

Зависимость пользователей устройств Apple от фирменных сервисов с точки зрения ремонта устраивала не всех, поэтому с 2022 года компания начала продвигать программу самостоятельного ремонта, предлагая клиентам не только необходимые запасные части, но и методическое пособия. В этом месяце в программу вошли семь новых устройств Apple, представленных недавно.

Как поясняет 9to5Mac, на территории США, Канады и многих европейских стран отныне доступны комплектующие для ремонта и методические рекомендации, позволяющие своими силами отремонтировать следующие модели устройств:

iPhone 17e;

iPad Air с процессором M4;

MacBook Neo;

MacBook Air с процессором M5;

MacBook Pro с процессорами M5 Pro или M5 Max;

Studio Display (образца 2026 года);

Studio Display XDR.

Заказав на сайте Apple необходимые компоненты и приспособления для самостоятельного осуществления ремонта, пользователи могут скачать руководства, поясняющие последовательность действий. Клавиатура недавно представленного MacBook Neo может быть без особых усилий заменена пользователем самостоятельно, чем может похвастать далеко не каждый ноутбук Apple. Точнее говоря, прежде менять её было сложнее и дороже, поскольку она поставлялась в сборе с частью корпуса. Ремонтопригодность MacBook Neo в данном случае оказалась на высоте. Достаточно открутить более 40 винтов, чтобы самостоятельно заменить клавиатуру MacBook Neo и не перебирать ради этого весь ноутбук.

Для сравнения, если блок клавиатуры для MacBook Neo на американском сайте Apple стоит $140, то сборочная единица из верхней части корпуса и клавиатуры для MacBook Air и MacBook Pro стоят от $400 до $600. Кроме того, сама процедура замены клавиатуры в последнем случае требует более кропотливой и ответственной работы.