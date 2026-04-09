Российская электроника может подорожать на 15–30 %: производители назвали невыполнимыми новые требования к локализации печатных плат

Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга, а также Консорциум печатных плат (АНО КПП) направили в Минпромторг письма с просьбой пересмотреть требования к локализации материалов, используемых при изготовлении печатных плат. Выдвинутые ведомством предложения производители назвали невыполнимыми и пригрозили ростом цен.

Источник изображения: Yogesh Phuyal / unsplash.com

В марте 2026 года Минпромторг для общественного обсуждения опубликовал на портале нормативных актов проект поправок в постановление правительства № 719 — документ определяет критерии отнесения продукции к произведённой на территории России. В проекте предлагается ввести требования к локализации фольгированных композиционных электротехнических листов, используемых в производстве печатных плат: за операции при изготовлении листов будут присваиваться до 30 баллов «отечественности», и ещё 35 можно будет получить за применение российского сырья и комплектующих. До 31 декабря 2027 года, чтобы продукция считалась российской, производителю необходимо будет набрать не менее 30 баллов; до 31 декабря 2028 года минимальный показатель вырастет до 45 баллов; с 1 января 2029 года потребуется набирать уже не менее 65 баллов.

Последний срок представители ассоциаций считают неосуществимым — введение такого требования грозит ростом издержек и удорожанием продукции. Вместо этого они предлагают, например, засчитывать локализацию за осуществление 90–95 % производственных процессов на территории России. В стране почти не производятся пропиточные смолы, необходимые для производства фольгированных листов, как и другие материалы, используемые при производстве высокотехнологичной продукции. Минпромторг также не предусмотрел дифференциацию баллов в зависимости от сложности печатных плат. В самом ведомстве в марте 2026 года заявили, что спрос на материалы полностью покрывается отечественным производством. На практике же соотношение цены и качества у российского фольгированного стеклотекстолита отстаёт от зарубежного, объёмы его производства недостаточны, и в первую очередь продукция направляется в оборонный, а не в потребительский сектор, отметили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Минпромторг перечислил шесть отечественных производителей химпродукции, используемой в производстве печатных плат: АО «Электромаш», ООО «Бобровский изоляционный завод», АО «Ламплекс-композит», ООО «Технотех», АО «Электроресурс» и АНО НТЦ «Элифом». Помимо них эту продукцию выпускают также компании «Электрокон», «СЭЛМА» и «Пластмасс», добавляют эксперты, хотя у этих предприятий пока скромная доля рынка. Большинство производителей печатных плат сейчас набирает около 20 баллов за счёт операций по раскрою, пропитке, прессованию и упаковке продукции. Чтобы увеличить этот показатель, необходимо отечественное сырьё, но российский химпром пока отстаёт, и его замещают поставки из Китая, с Тайваня, из США и Европы. Для выхода на честные 65 баллов к 2029 году потребуется господдержка, говорят эксперты — в противном случае вырастут издержки, а цены на готовую продукцию поднимутся на 15–30 %.

Теги: россия, печатные платы, минпромторг
