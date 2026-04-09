«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»

В начале апреля головной институт «Роскосмоса» — ЦНИИмаш — впервые в истории России одобрил эскизный проект частной космической ракеты-носителя сверхлёгкого класса «Воронеж». Ракета призвана заполнить нишу по доставке на орбиту небольших спутников, производство которых растёт. Сегодня малые аппараты запускаются как попутная нагрузка на «Союзах», что серьёзно ограничивает развитие небольших компаний.

Разработка РН «Воронеж» ведётся компанией «3Д Исследования и разработки» в составе космического ракетного комплекса (КРК) «Восход». Эскиз ракеты подтверждён техническим заключением института, что открывает путь к полноценным опытно-конструкторским работам, включая выпуск рабочей документации и создание стартового комплекса. Проект стал первым успешным примером частной ракеты, созданной «с нуля» и прошедшей официальное согласование с государственными структурами.

Ракета «Воронеж» — это двухступенчатый носитель, предназначенный для выведения малых спутников массой до 250 кг на орбиту высотой 500 км. Её двигатели НК-3 разработаны на базе рулевой камеры отработанного агрегата РД-107А ракеты «Союз-2». Объём технической документации превышает 4000 страниц в бумажном эквиваленте, построен макет второй ступени, а электронные системы проходят стендовую отработку. Производство организовано по смешанной модели: ключевые компоненты изготавливаются собственными силами компании, остальные — в кооперации с подрядчиками, при этом вся интеллектуальная собственность остаётся у разработчика.

Одобрение проекта имеет принципиальное значение для развития частного космического сектора России. Оно позволяет преодолеть зависимость производителей малых спутников (в стране их создают 5–6 компаний, включая «Геоскан») от попутных запусков на государственных тяжёлых носителях. Новый носитель обеспечит независимый и экономически эффективный доступ к орбите, стимулируя рост производства малых космических аппаратов. Эксперты подчёркивают, что использование проверенных технологий снижает риски и себестоимость, открывая перспективы для привлечения дополнительных инвестиций в отрасль.

Разработка ракеты началась в середине 2023 года по техзаданию, согласованному с «Роскосмосом». Огневые испытания двигателя запланированы на конец 2027 года, а первый пуск — на декабрь 2029 года. Финансирование включает 120 млн рублей от фонда «Восход» и 60 млн рублей от Фонда суверенных технологий НТИ, а общая стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей. В конце апреля при поддержке нового руководства «Роскосмоса» состоится рекогносцировка на космодроме «Восточный» для проработки стартового комплекса. Успешная реализация «Воронежа» может стать важным шагом в формировании конкурентоспособной частной космической отрасли страны.

Добавим, подписанный в прошлом году Владимиром Путиным нацпроект по развитию космоса до 2036 года предусматривает вовлечение в космические проекты частного капитала на уровне 30 %. Разработка РН «Воронеж» частной компанией идеально ложится в канву этого решения. При этом интересно отметить, что на разработку нейроимплантатов только в проекты компании Neiry фонд «Восход» вложил не менее 300 млн рублей, или более чем в два раза больше, чем в разработку РН «Воронеж». Чипирование оказалось более привлекательным, чем космос, но это уже другая история.