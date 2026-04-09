Бывшие инженеры Apple создали носимую ИИ-кнопку Button, но не объяснили, зачем

Спровоцированный появлением ChatGPT бум технологий искусственного интеллекта изменил многое в современном мире, но революция в области потребительской электроники так и не случилась. Возможно, не произойдёт она и с появлением ИИ-кнопки под названием Button.

До настоящего момента на рынок пытались выйти два наиболее известных устройства, центральной функцией которых был ИИ. Это были Humane AI Pin и Rabbit R1 — оба сокрушительно провалились в продажах, поскольку потенциальные покупатели так и не увидели очевидных преимуществ этих гаджетов перед привычными, относительно простыми и понятными в обращении смартфонами.

Видимо, поэтому двое бывших инженеров Apple Крис Нолет (Chris Nolet) и Райан Бургойн (Ryan Burgoyne) попытались пойти от противного и сделали своё ИИ-устройство максимально простым. В Apple они участвовали в разработке гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro, а свой гаджет они назвали просто Button — «Кнопка».

Единственная функция устройства — подключение к чат-боту с ИИ и голосовым интерфейсом. Когда пользователь нажимает кнопку, он может задать чат-боту вопрос, услышать ответ или поставить задачу. Чат-бот может ответить «вслух», или к устройству можно подключить наушники либо умные очки по Bluetooth. Необходимость нажимать кнопку устраняет опасения по поводу конфиденциальности и устройств, которые слушают пользователя постоянно.

«Интернетом можно пользоваться на ПК, но лучше на телефоне. Последняя инновация — это ИИ. ИИ можно пользоваться на ПК, можно на телефоне, но мы предлагаем пользоваться им через Button», — так пояснили свой проект разработчики. Стоимость Button составляет $179.