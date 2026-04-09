Бывшие инженеры Apple создали носимую ИИ-кнопку Button, но не объяснили, зачем

Спровоцированный появлением ChatGPT бум технологий искусственного интеллекта изменил многое в современном мире, но революция в области потребительской электроники так и не случилась. Возможно, не произойдёт она и с появлением ИИ-кнопки под названием Button.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
До настоящего момента на рынок пытались выйти два наиболее известных устройства, центральной функцией которых был ИИ. Это были Humane AI Pin и Rabbit R1 — оба сокрушительно провалились в продажах, поскольку потенциальные покупатели так и не увидели очевидных преимуществ этих гаджетов перед привычными, относительно простыми и понятными в обращении смартфонами.
Видимо, поэтому двое бывших инженеров Apple Крис Нолет (Chris Nolet) и Райан Бургойн (Ryan Burgoyne) попытались пойти от противного и сделали своё ИИ-устройство максимально простым. В Apple они участвовали в разработке гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro, а свой гаджет они назвали просто Button — «Кнопка».
Единственная функция устройства — подключение к чат-боту с ИИ и голосовым интерфейсом. Когда пользователь нажимает кнопку, он может задать чат-боту вопрос, услышать ответ или поставить задачу. Чат-бот может ответить «вслух», или к устройству можно подключить наушники либо умные очки по Bluetooth. Необходимость нажимать кнопку устраняет опасения по поводу конфиденциальности и устройств, которые слушают пользователя постоянно.
«Интернетом можно пользоваться на ПК, но лучше на телефоне. Последняя инновация — это ИИ. ИИ можно пользоваться на ПК, можно на телефоне, но мы предлагаем пользоваться им через Button», — так пояснили свой проект разработчики. Стоимость Button составляет $179.
