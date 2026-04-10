В России стартовали продажи белорусского ноутбука Horizont H-Book IPK4 за 79 999 рублей

В России поступил в продажу выпущенный в Беларуси ноутбук Horizont H-Book IPK4. Компьютер может похвастаться производительной электроникой, корпусом толщиной всего 15,95 мм и яркой оранжевой расцветкой.

Компактный ноутбук H-Book IPK4 оснащён 14-дюймовым IPS-дисплеем разрешения Full HD, который обеспечивает качественную передачу цвета и не напрягает глаз — он подойдёт как для рабочих задач, так и для просмотра медиаконтента. Благодаря прочному корпусу из магниево-алюминиевого сплава масса компьютера составляет 0,97 кг.

Модель H-Book IPK4 доступна в двух конфигурациях: с процессором Intel Core i5-13500H на 4,7 ГГц для ресурсоёмких задач и с более экономичным чипом Intel Core Ultra 5 115U, оптимизированным для современных рабочих нагрузок искусственного интеллекта. В обоих случах предусмотрены 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель объёмом 512 Гбайт, что обеспечивает достаточную производительность для большинства задач.

Для подключения внешних дисплеев есть порт HDMI, в наличии один USB 3.2 и три USB Type-C для подключения периферии и зарядки внешних устройств. Из беспроводных стандартов наличествуют Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Ёмкость аккумулятора составляет 5195 мА·ч. Рекомендованная розничная цена ноутбука H-Book IPK4 — 79 999 руб.