Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский

Подводный симулятор выживания Subnautica 2 от принадлежащей издательству Krafton американской студии Unknown Worlds Entertainment погрузится в ранний доступ с переводом на русский язык.

Напомним, до недавнего времени на странице Subnautica 2 в сервисе цифровой дистрибуции Steam упоминалась поддержка девяти языков (в том числе полной английской локализации), однако русского среди них не было.

Как сообщает база данных SteamDB, с обновлением от 9 апреля в списке поддерживаемых Subnautica 2 языков на странице в Steam появилось упоминание русского и украинского (текстовый перевод).

Subnautica 2 создаётся для PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также Game Pass. Обещают кооператив на четверых, новый инопланетный мир, ужасы глубин и графику на движке Unreal Engine 5.

После почти года судебных разбирательств между бывшими руководителями Unknown Worlds и владельцами студии Subnautica 2 уже почти готова к выходу в ранний доступ — премьера намечена на май.