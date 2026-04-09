Глава Amazon назвал оправданными $200 млрд инвестиций в ИИ

Генеральный директор Amazon Энди Джасси (Andy Jassy) опубликовал ежегодное письмо акционерам. В этом послании он снова аргументировал для инвесторов с Уолл-стрит оправданность огромных вложений компании в технологии искусственного интеллекта.

«Мы не собираемся действовать консервативно в этом вопросе — мы инвестируем, чтобы стать значимым лидером, и благодаря этому наш будущий бизнес, операционный доход и свободный денежный поток станут значительно больше», — говорится в письме Джасси.

В феврале Amazon объявила, что капитальные расходы в этом году составят около $200 млрд, причём львиная доля этой суммы пойдёт на расширение ИИ-инфраструктуры, включая центры обработки данных, ускорители и прочее сетевое оборудование. Озвученный объём инвестиций превышает расходы любого из технологических конкурентов компании и почти на 60 % больше суммы, которую Amazon потратила в прошлом году.

Акции Amazon в текущем году теряют в цене, поскольку инвесторы ставят под сомнение агрессивные планы компании по тратам в сфере ИИ, а также становятся всё более нетерпеливыми в ожидании окупаемости своих вложений. С начала года стоимость ценных бумаг Amazon снизилась более чем на 4 %.

Джасси ранее заявлял, что компании нужны капиталовложения, чтобы «воспользоваться возможностью, которая даётся раз в жизни», и соответствовать «очень высокому спросу» на предлагаемые компанией вычислительные мощности для сферы ИИ. В письме акционерам глава Amazon повторил этот аргумент, а также впервые сообщил, что выручка от услуг ИИ в сегменте облачных вычислений достигла $15 млрд.

«Мы инвестируем примерно $200 млрд в капитальные расходы в 2026 году не по наитию», — заявил Джасси. Он особо отметил обязательства OpenAI на сумму свыше $100 млрд, добавив, что Amazon получила от клиентов подтверждённые обязательства на «значительную часть» капитальных расходов, в связи с чем компания рассчитывает монетизировать большую их часть в 2027–2028 годах. В сообщении также говорится, что бизнес Amazon по производству собственных чипов превысил $20 млрд и «растёт на сотни процентов» год к году.

Джасси, занявший пост гендиректора Amazon в 2021 году после ухода основателя компании Джеффа Безоса (Jeff Bezos), в своём послании напомнил о письме своего предшественника к инвесторам с Уолл-стрит. Оно было написано несколькими десятилетиями ранее, когда Amazon оставалась убыточной на протяжении многих лет. В нём Безос говорил, что долгосрочный рост важнее краткосрочной прибыли, испытывая тем самым терпение инвесторов. В тот период компания вкладывала значительные средства в развитие облачных вычислений, складской инфраструктуры и разработку устройств. В конечном счёте Amazon начала приносить солидную прибыль и заняла доминирующую позицию на новых рынках.

Сейчас Джасси заявил, что компания использует возможности, которые со временем могут стать мощными опорами или драйверами роста для Amazon. Он указал на бурно развивающийся бизнес по производству чипов и отметил рост продуктового подразделения, службы экспресс-доставки и ещё не реализованный проект сервиса спутникового интернета.

«Мы готовы делать крупные капитальные вложения и мириться с краткосрочными трудностями в отношении свободного денежного потока ради существенного прироста свободного денежного потока в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявил Джасси.