Кооперативный пиратский экшен Windrose отправится в плавание по волнам раннего доступа уже совсем скоро — новый трейлер и дата выхода

Разработчики из узбекистанской студии Windrose Crew на презентации The Triple-i Initiative 2026 наконец раскрыли дату выхода в раннем доступе своего амбициозного кооперативного пиратского симулятора выживания Windrose.

Напомним, Windrose была представлена прошлой весной и с тех пор сменила название (изначально игра именовалась Crosswind) и модель распространения (с условно-бесплатной на премиальную). Релиз ожидался в 2026 году.

Как стало известно, ранний доступ Windrose стартует в Steam и Epic Games Store уже 14 апреля (11:00 МСК). Стоимость игры на запуске составит $30. Региональные цены будут «скорректированы согласно общепринятым практикам».

«Сложно передать, как мы благодарны вам за поддержку! Будем упорно трудиться, чтобы игра соответствовала вашим ожиданиям. <...> Всей душой ждём начала нашего совместного приключения. Разделить его с вами – большая честь для команды!» — заверили в Windrose Crew.

Анонс даты выхода Windrose в раннем доступе сопровождался насыщенным геймплейным трейлером. Пользователи в комментариях оказались ошарашены и приятно удивлены близостью ожидаемого релиза.

События Windrose развернутся во времена золотой эпохи пиратства. Игрокам в роли капитана корабля предстоит бросить вызов Чёрной Бороде и попасть в самое сердце конфликта между империями, пиратскими фракциями и тёмными силами.

На старте раннего доступа Windrose предложит около половины контента от запланированного: три биома, три корабля, система развития, морской бой с абордажем, механика строительства, фракции, торговля и перевод на русский.