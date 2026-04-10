Лунный корабль Orion снова включил двигатели, чтобы не пролететь мимо Земли — до приземления осталось меньше суток

10 апреля 2026 года в 05:53 по московскому времени космический корабль Orion успешно выполнил второе зажигание двигателей для коррекции траектории возвращения на Землю. Манёвр продолжался всего 9 секунд и изменил скорость корабля на 1,62 м/с. В это время экипаж миссии Artemis II уже преодолел большую часть пути домой. До входа в атмосферу родной планеты и приводнения в океане осталось меньше суток.

Примерно за два часа до включения двигателей произошла неприятность — кратковременный сбой связи: при смене скорости передачи данных пропала «обратная связь» — канал передачи данных на Землю. Это повлияло на передачу телеметрии и прочую коммуникацию с Землёй. Связь была быстро восстановлена, и наземные диспетчеры совместно с экипажем успешно завершили подготовку и выполнение манёвра.

Ранее в тот же день на борту корабля астронавты по очереди провели около семи часов у иллюминаторов, собирая научные данные во время облёта Луны, к которой подходили на самое ближайшее расстояние порядка 6545 км.

Третье (и последнее) включение двигателей корабля запланировано на 10 апреля примерно в 20:53 по московскому времени. Оно ознаменует собой финальную коррекцию траектории перед входом в атмосферу Земли.

Приводнение корабля миссии Artemis II запланировано на 11 апреля 2026 года в 03:07 по московскому времени в Тихом океане у побережья Сан-Диего, штат Калифорния. Успешное проведение второго корректирующего запуска двигателей подтверждает, что миссия идёт по графику, а экипаж и наземная команда продолжают обеспечивать все условия для безопасного возвращения людей из первого пилотируемого полёта к Луне за более чем 50 лет.