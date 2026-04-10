«Ростелеком» потратит 100 млрд рублей на новый 100-МВт дата-центр

«Ростелеком» намерен построить центр обработки данных мощностью 100 МВт — возведение такого объекта вместе с серверным оборудованием обойдётся в 100 млрд руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на заявление президента компании Михаила Осеевского.

«Последний крупный ЦОД, который мы построили, вместе с серверным оборудованием стоил 40 млрд руб., он имел электрическую мощность 40 МВт», — заявил президент «Ростелекома» и добавил, что технологии развиваются быстро, и в компании уже задумались об объектах на 100 МВт. Сроки реализации проекта не установлены — он пока на стадии проработки; компании потребуется учесть вопросы электроснабжения, возможность создать собственные источники энергии, аспекты логистики безопасности и удалённости от крупных городов, отметил гендиректор РТК-ЦОД (входит в «Ростелеком») Давид Мартиросов. Если «Ростелеком» реализует собственный проект, связанный с облачными вычислениями, то ЦОД окупится за 5–7 лет; аренда мощностей позволит окупить его примерно за 10 лет. Проект масштабный, и для его реализации потребуются сторонние инвестиции.

В конце 2025 года общая мощность коммерческих ЦОД составляла 520 МВт при разрешённом максимуме 990 МВт. Крупнейший объект РТК-ЦОД имеет 250 МВт подведённой и 144 МВт потребляемой мощности, на втором месте IXcellerate с 128 и 72 МВт соответственно, на третьем — «Росатом» с 93 и 63 МВт. У «Росатома» также есть ЦОД «Калининский» на 48 МВт и «Москва-2» на 36 МВт. Бюджет в 100 млрд руб. за запланированный «Ростелекомом» объект представляется оправданным, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Число вводимых стоек в ЦОД сейчас уменьшается: в прежние годы динамика снижалась с 20 % до 15 %, а в 2025 году она составила всего 5 %. Если в 2024 году были введены 11 000 стойко-мест, то в 2025 году уже 5000; по мощностям это 90 МВт и 36 МВт соответственно. Сейчас обозначилась новая волна спроса на ресурсы ЦОД из-за бума ИИ — несмотря на неблагоприятную экономическую обстановку, российским компаниям придётся вкладывать средства в эти технологии, уверены эксперты.

Материалы по теме
Вчерашний сбой Рунета произошёл из-за мощной DDoS-атаки на «Ростелеком»
«Ростелеком» сообщил о взрывном росте популярности стационарных телефонов
Бобры чуть не лишили интернета 13 тысяч жителей Архангельской области
OpenAI и Anthropic бросились мериться дата-центрами перед инвесторами
Anthropic тоже задумалась о разработке собственных ИИ-чипов
Обойдутся без Nvidia: Alibaba запустит дата-центр исключительно на собственных ускорителях
ростелеком, цод, россия
Лунный корабль Orion снова включил двигатели, чтобы не пролететь мимо Земли — до приземления осталось меньше суток
В Индии создали бытовую газовую плиту на водороде — она заправляется чистой водой
«Положит конец Cities: Skylines»: игроков впечатлил первый геймплей реалистичной градостроительной стратегии City Masterplan
Перед погружением в ранний доступ Subnautica 2 всё-таки получит официальный перевод на русский
«Роскосмос» впервые одобрил проект частной космической ракеты — её назвали «Воронеж»
Microsoft опровергла своё же заявление, что Copilot — только для развлечений 13 мин.
Wasabi купит у Seagate сервис облачного хранения Lyve Cloud 45 мин.
Экранизация Metal Gear Solid спустя 20 лет после анонса подала признаки жизни — фильм снимут режиссёры ужастика «Пункт назначения: Узы крови» 2 ч.
Mozilla раскритиковала Microsoft, которая навязывает ИИ Copilot 2 ч.
Qwen закрывается: Alibaba сосредоточится на переводе ИИ на коммерческие рельсы 2 ч.
Европа оштрафовала американских бигтехов на $7 млрд за два года и разозлила Трампа 2 ч.
OpenAI вслед за Anthropic объявила о создании мощнейшего ИИ, который опасно давать в руки всем подряд 2 ч.
Амбициозный китайский боевик Phantom Blade Zero создавался без применения генеративного ИИ — игра вышла на финишную прямую 3 ч.
Генпрокурор Флориды начал расследование против OpenAI из-за угроз безопасности 3 ч.
Пользователи Instagram теперь могут редактировать свои комментарии, но недолго 3 ч.
Bridge Data Centres выгнала из своих ЦОД сингапурское ИИ-неооблако Megaspeed, подозреваемое в нарушении антикитайских санкций США 56 мин.
SpaceX приступила к монтажу оборудования на своём предприятии по упаковке чипов в Техасе 2 ч.
Китайцы сами раскрыли схему завоза санкционных серверов с Nvidia H100 и H200 2 ч.
ИИ разогнал инвестиции в ЦОД до $770 млрд — больше, чем в нефть и газ 2 ч.
В России начались продажи планшета Infinix XPAD 30E с 11-дюймовым дисплеем и поддержкой 4G 3 ч.
Ulefone на выставке «Связь-2026»: защищённые смартфоны с тепловизорами, проектором и другие новинки 3 ч.
ИИ-бум не сдувается — квартальная выручка TSMC выросла на 35 % 3 ч.
Норвегия заказала первый флот морских электрических «маршруток» — паромов на подводных крыльях 3 ч.
Капитализация Intel взлетела до максимума за 25 лет на новостях о сделке с Tesla и SpaceX 3 ч.
Стали известны технические характеристики смартфона CMF Phone 3 Pro от Nothing 4 ч.