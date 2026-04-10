«Ростелеком» потратит 100 млрд рублей на новый 100-МВт дата-центр

«Ростелеком» намерен построить центр обработки данных мощностью 100 МВт — возведение такого объекта вместе с серверным оборудованием обойдётся в 100 млрд руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на заявление президента компании Михаила Осеевского.

«Последний крупный ЦОД, который мы построили, вместе с серверным оборудованием стоил 40 млрд руб., он имел электрическую мощность 40 МВт», — заявил президент «Ростелекома» и добавил, что технологии развиваются быстро, и в компании уже задумались об объектах на 100 МВт. Сроки реализации проекта не установлены — он пока на стадии проработки; компании потребуется учесть вопросы электроснабжения, возможность создать собственные источники энергии, аспекты логистики безопасности и удалённости от крупных городов, отметил гендиректор РТК-ЦОД (входит в «Ростелеком») Давид Мартиросов. Если «Ростелеком» реализует собственный проект, связанный с облачными вычислениями, то ЦОД окупится за 5–7 лет; аренда мощностей позволит окупить его примерно за 10 лет. Проект масштабный, и для его реализации потребуются сторонние инвестиции.

В конце 2025 года общая мощность коммерческих ЦОД составляла 520 МВт при разрешённом максимуме 990 МВт. Крупнейший объект РТК-ЦОД имеет 250 МВт подведённой и 144 МВт потребляемой мощности, на втором месте IXcellerate с 128 и 72 МВт соответственно, на третьем — «Росатом» с 93 и 63 МВт. У «Росатома» также есть ЦОД «Калининский» на 48 МВт и «Москва-2» на 36 МВт. Бюджет в 100 млрд руб. за запланированный «Ростелекомом» объект представляется оправданным, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Число вводимых стоек в ЦОД сейчас уменьшается: в прежние годы динамика снижалась с 20 % до 15 %, а в 2025 году она составила всего 5 %. Если в 2024 году были введены 11 000 стойко-мест, то в 2025 году уже 5000; по мощностям это 90 МВт и 36 МВт соответственно. Сейчас обозначилась новая волна спроса на ресурсы ЦОД из-за бума ИИ — несмотря на неблагоприятную экономическую обстановку, российским компаниям придётся вкладывать средства в эти технологии, уверены эксперты.