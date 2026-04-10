От смотрителя кладбища до командира армии мертвецов: Graveyard Keeper 2 выйдет в 2026 году, а первая часть стала временно бесплатной

Издательство tinyBuild и разработчики из литовской студии Lazy Bear Games (серия Punch Club) на презентации The Triple-i Initiative 2026 анонсировали продолжение своего симулятора смотрителя средневекового кладбища Graveyard Keeper.

События Graveyard Keeper 2 (именно так называется сиквел) развернутся в средневековом королевстве, переживающем зомби-апокалипсис. Бороться с ним поможет смотритель местного кладбища.

Игрокам предстоит не только управлять кладбищем и развивать его, но также стать инквизитором, восстанавливать город и превращать проблему оживших мертвецов в процветающий бизнес. Анонсирующий трейлер прикреплён ниже.

Чтобы спасти королевство от апокалипсиса, придётся обратить против зомби собственную армию живых мертвецов: создавать броню и оружие, обучать и снаряжать свои не вполне разумные войска и так далее.

Зомби станут основой автоматизации — нежить можно будет отправить выполнять задания в городе, ворочать камни и заниматься прочей тяжёлой работой, чтобы обратить горести жителей в свою прибыль.

Скриншоты

Обещают запутанный сюжет с гротескными персонажами в безумном мире, возможность наживаться на мертвецах и горожанах, всестороннюю автоматизацию производства и текстовый перевод на русский язык.

Graveyard Keeper 2 выйдет в 2026 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. В честь анонса сиквела tinyBuild устроила раздачу оригинальной Graveyard Keeper в Steam и на консолях — акция продлится до 13 апреля.