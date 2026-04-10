Google Gemini поможет разобраться в сложных темах, генерируя визуализации

Многим людям при изучении чего-то нового проще понять материал, когда имеются какие-то визуальные элементы, раскрывающие суть концепции. Поскольку всё чаще люди обращаются к Google Gemini при разборе сложных тем, вполне логично, что разработчики добавили ИИ-помощнику функцию, которая позволяет создавать визуализации для более простого усвоения изучаемого материала.

На этой неделе Google анонсировала новую функцию Gemini, благодаря которой ИИ-помощник сможет превращать ответы на задаваемые пользователем вопросы в интерактивные симуляции и модели. Это выходит за рамки простого текста и статических диаграмм, которые алгоритмы на базе искусственного интеллекта могли генерировать прежде.

На представленном примере пользователь задаёт Gemini определённый вопрос касательно интересующего эксперимента. После этого Gemini создал анимированную симуляцию с элементами управления, благодаря которым пользователь может менять определённые переменные.

В сообщении Google сказано, что новая функция начинает распространяться на этой неделе и в скором времени она станет доступна всем пользователям Gemini. На данный момент оценить новую опцию можно в веб-версии Gemini, где потребуется выбрать модель Pro. После ввода интересующего вопроса достаточно попросить Gemini «показать» или «визуализировать» свой ответ. После этого он создаст соответствующую визуализацию, с которой пользователь может продолжить взаимодействие.